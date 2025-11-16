Habertürk
        Muazzez Abacı'ya veda

        Muazzez Abacı'ya veda edildi. AKM'de düzenlenen törene; ailesi, sanatçı dostları, sevenleriyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Ersoy, yaptığı konuşmada; "Türk müziğine ömrünü adamış büyük sanatçımız Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:59
        Muazzez Abacı'ya veda
        Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'nin New York kentinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 5 Kasım'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 12 Kasım'da 78 yaşında hayata veda etti. Naaşı, dün New York'tan İstanbul'a getirilen Abacı için AKM'de bir veda töreni düzenlendi.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Muazzez Abacı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı; ailesi, sanatçı dostları, sevenlerinin omuzlarında AKM'nin ana sahnesine getirildi.

        Veda törenine; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın'ın da aralarında olduğu çok sayıda meslektaşı, arkadaşı ve seveni katıldı.

        Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı ile torunu Sera Anderson, uzun süre tabutun başından ayrılamadı.

        "GÖNÜLLERE TAHT KURDU"

        Törende, bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine; "Bugün burada, Türk sanat müziğinin efsanevi sesi, gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçıyı Muazzez Abacı’yı sonsuzluğa uğurlamak için bir aradayız” diyerek başladı. Ersoy, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Muazzez Abacı’nın her şarkıyı bir duygu seline dönüştürdüğünü vurgulayarak sanatçının sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırdığını kaydetti.

        Muazzez Abacı’nın, Tük sanat müziğinin en özel eserlerini yorumlarken her notada, her kelimede kalplerimize dokunduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi; "Sayın Abacı, 1998’de Devlet Sanatçısı ünvanını da kazanmıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli ünvanı aldı ve Halkın Sanatçısı gönüllerde yer edindi. O’nun şarkılarında kendi hikâyesini buldu. Bu yüzden Muazzez Abacı, sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir duygu köprüsü, bir müzik abidesi olarak kalacaktır.”

        Hayata gözlerini yumduğu gün aynı zamanda Muazzez Abacı’nın doğum günü olduğunu hatırlatan Mehmet Nuri Ersoy, Abacı’nın ilk adının da Hicran olduğunu sözlerine ekledi ve “Bugün kıymetli sanatçımızın geride bıraktığı derin hüzün, onun adıyla özdeşleşen bir vedaya dönüştü” dedi.

        Muazzez Abacı’nın sesinin, sahneye adım attığı ilk andan bu yana olduğu gibi, Türkiye’nin dört bir yanında yankılanmaya devam edeceğini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, gerçek sanatçıların sevenlerinin gönüllerinde ilelebet yaşadıklarını söyledi.

        Kültür ve sanat dünyamızın O’nun ardından büyük bir boşluk hissedeceğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, Muazzez Abacı’nın eserlerinin, genç sanatçılara ilham veren bir meşale olmaya devam edeceğini vurguladı.

        Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı; "Bu vesileyle, Türk müziğine ömrünü adamış büyük sanatçımız Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun…"

        Orhan Gencebay, duygularını; "Büyük camiamıza onu davet ettik, geldi ve benim şirketimde beraber çalıştık, ilk çalışmalarını beraber yaptık. Orada bu bana nasip oldu ve Muazzez hanım, halkımızın çok sevdiği bir sanatçı oldu. 1974 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar fevkalade sevildi. Halkımızın ilgisiyle star oldu. El gücü, yeterliliği en üst düzeyde olan bir sanatçıydı. Kişi olarak ta harika bir insandı. Kendisini çok severdim, o da beni çok severdi. Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu. Şuan da duyguluyum da... Allah, rahmet eylesin, çok sevdiğim insan ve Türk musikisine hizmet etmiş, kolay kolay kendini beğenmeyen, sürekli dinleyen bir insandı. Tüm sevenlerine ve ailesine büyük sabırlar diliyorum" şeklinde dile getirdi.

        Selami Şahin; "Her şey boş, üzülmemek elde değil, onun yeri dolmaz. Kişilik olarak, dost olarak çok iyiydik. Üzüldüm, üzülmek gözyaşı ölüyü yakarmış, hayratını yapacaksın. Allah, ailesine sabır versin, mekânı cennet olsun, söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onun yeri dolmaz. Kaç yıl zarfında çok fazla sanatçı kaybettik. Muazzez hanım, benden bir yıl küçük" dedi.

        "GÖKTEN BİR YILDIZ DAHA KAYDI"

        Muazzez Ersoy ise "Hepimizin başı sağ olsun, onun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Türk sanat müziğini, onun güzel sesiyle sevdim, onun sesiyle Türk Sanat Müziğine yöneldim, ilgim arttı. O çok efsane bir sanatçıydı, inanılmaz bir sesti. Berrak bir ses, bülbül gibi şakıyan. Gökyüzünden bir yıldız daha kaydı. Allah, tüm sevenlerine, ailesine sabır versin. Cennet mekânı olsun. Hastane sürecinde ABD'de ailesinin yanında olduğu için görüşme fırsatımız olmadı" diye konuştu.

        Muazzez Abacı'nın cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

