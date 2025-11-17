Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Sonbahardan kalma bir gün yaşanacak ülkemizde, illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu
İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 24, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 21, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 17, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 10, Parçalı bulutlu
KARS: 11, Parçalı bulutlu
MALATYA: 12, Parçalı bulutlu
VAN: 10, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 15, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 15, Parçalı ve az bulutlu