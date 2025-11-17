Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 24, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 21, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 17, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 10, Parçalı bulutlu KARS: 11, Parçalı bulutlu MALATYA: 12, Parçalı bulutlu VAN: 10, Parçalı bulutlu ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 15, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 15, Parçalı ve az bulutlu