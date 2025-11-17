Aselsan'dan dünyada bir ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya ASELSAN TOYGUN entegre edildi

Bayraktar KIZILELMA’ya TOYGUN’un entegre edilmesiyle birlikte Türkiye, bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin teknoloji üretiminde ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, aynı zamanda küresel ölçekte stratejik bir üstünlük sağladı.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya, Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ASELSAN TOYGUN entegre edildi.



Sadece en gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarında kullanılan bu teknoloji, dünyada ilk kez bir “insansız savaş… https://t.co/thn3CQ0BvA — ASELSAN (@aselsan) November 17, 2025

TOYGUN TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemleri, savaş uçaklarının düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor. Bu sistemler, hassas hedefleme ve yüksek doğrulukla görev yaparak savaş alanında kritik avantajlar sağlıyor.

TOYGUN’un KIZILELMA’ya entegrasyonu, insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyetlerini 5. nesil seviyesine taşıdı.

Bayraktar KIZILELMA, TOYGUN ile birlikte artık sadece bir insansız savaş uçağı değil, aynı zamanda düşük görünürlük ve yüksek hassasiyetle görev yapabilen bir “gelecek nesil hava gücü” haline geldi.