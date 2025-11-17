Aselsan'dan dünyada bir ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya ASELSAN TOYGUN entegre edildi
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyada bir ilke imza attı. ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN, başarıyla entegre edilerek görev yaptı. Bu teknoloji, bugüne kadar yalnızca en gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarında kullanılırken, ilk kez bir insansız savaş uçağında hayata geçirildi.
Bayraktar KIZILELMA’ya TOYGUN’un entegre edilmesiyle birlikte Türkiye, bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin teknoloji üretiminde ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, aynı zamanda küresel ölçekte stratejik bir üstünlük sağladı.
TOYGUN TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ
Düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemleri, savaş uçaklarının düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor. Bu sistemler, hassas hedefleme ve yüksek doğrulukla görev yaparak savaş alanında kritik avantajlar sağlıyor.
TOYGUN’un KIZILELMA’ya entegrasyonu, insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyetlerini 5. nesil seviyesine taşıdı.
Bayraktar KIZILELMA, TOYGUN ile birlikte artık sadece bir insansız savaş uçağı değil, aynı zamanda düşük görünürlük ve yüksek hassasiyetle görev yapabilen bir “gelecek nesil hava gücü” haline geldi.