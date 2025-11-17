Habertürk
        Yasemin Bulut'u Ankara'dan Bursa'ya gelip öldürmüş | SON DAKİKA HABERİ

        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!

        Bursa'da, takip ettiği eski kız arkadaşı 40 yaşındaki Yasemin Bulut'u börek almak için girdiği işletmede tabancayla başından vurup intihar eden aynı yaştaki Fevzi Köksal'ın, Ankara'dan kente geldiği belirtildi. Köksal'ın cenazesi Ankara'ya, Bulut'un cenazesi ise toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 07:58 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:25
        Ankara'dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Bursa'da kadın cinayeti, önceki gün sabah saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde meydana geldi.

        YASEMİN BÖREK ALACAKTI...

        DHA'daki habere göre sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal (40), bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u (40) tabancayla başından vurdu.

        KATİL KENDİSİNİ DE VURDU

        Dışarı çıkan Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YASEMİN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.

        CANINA KIYAN KATİL EVLİ ÇIKTI

        Ankara’da yaşayan ve evli olan Fevzi Köksal’ın, cinayeti işlemek için silahla geldiği Bursa’daki işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut, börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

        CENAZELER SAMSUN’A VE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

        Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Yasemin Bulut’un Samsun’da, Fevzi Köksal’ın ise Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

        SUÇ KAYDI ÇIKMADI

        Öte yandan nakliyecilik yapan Fevzi Köksal’ın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        #Yasemin Bulut
        #Bursa
        #Son dakika haberler
