İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki İbrahim Dilek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor
Mardin'de olay, dün gece, Dargeçit ilçesi kırsal Kılavuz Mahallesi yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, İbrahim Dilek’in (18) yolu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi.
DEFALARCA TETİĞE BASTILAR
DHA'daki habere göre yaşanan tartışmanın ardından Dilek'e tabancayla ateş açıldı. Dilek, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dilek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR
Dilek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.