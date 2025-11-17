Habertürk
        KABİNE TOPLANTISI | Kabine Beştepe'de toplanıyor işte başlıklar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte ana başlıklar...

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine toplantısında iç ve dış politika gündemindeki önemli ve son gelişmeler ele alınacak. İşte, kabinede ele alınması beklenen konular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 07:36 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:26
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanacak. Toplantı gündeminin ilk sırasında, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor.

        Kazanın ardından uçağın kara kutusu Ankara'ya getirilerek incelemeye alınmıştı. Ön bulgular ve kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından ilk veriler kabinede masaya yatırılacak.

        Kabinede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama da gözden geçirilecek. Yine Suriye'de yaşanan son durumun ele alınması bekleniyor. Yanı sıra Gazze'deki ateşkes süreci, Sudan'da yaşanan çatışmalar da kabinede görüşülmesi beklenen başlıklar arasında.

        Ekonomideki son veriler, enflasyon hedefleri, hayat pahalılığı ile TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketi ve içeriğinin de kabinede ele alınması bekleniyor.

        #kabine toplantısı
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa