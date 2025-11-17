17-23 Kasım haftalık burç yorumları

Bu hafta Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleri retroda; yani evren adeta ‘Eskileri unutturmayacağım, karışıklıklar, sonuçsuz kalan işler, iç hesaplaşmalarla kafanızı allak bullak edeceğim’ diyor. Ama merak etmeyin, Akrep Yeniay’ı ve Güneş’in Yay’a geçişiyle karanlıktan ışığa doğru biraz adım atıp nefes alabileceğiz. Peki 17-23 Kasım’da 12 burcu neler bekliyor?

Sevgili Koçlar, içinizde biriken duygular yüzeye çıkıyor. Kendinize dürüst davranırsanız, hem zihniniz hem kalbiniz hafifleyecek.

Sevgili Boğalar, ilişkilerde samimiyet ön planda olacak. Sadece güven veren insanlara kalbinizi açın, gerisi kendiliğinden şekillenecek.

Sevgili İkizler burçları, yoğun tempo içinde düzen kurmanız gerekiyor. Günlük hayatınızı sadeleştirdiğinizde fark anında hissedilecek.

Sevgili Yengeçler, kalbiniz ve ruhunuz yeniden canlanıyor. İlham ve tutkular, kendinizi ifade etmenize yardımcı olacak.

Sevgili Aslanlar, ev ve aile hayatınızda yeni bir denge kuruluyor. Köklerinizden güç alarak hem huzur hem enerji bulabilirsiniz.

Sevgili Başaklar, zihniniz yoğun ama sezgilerinize de güvenin. Hisleriniz, doğru adımları atmanız için size rehberlik edecek.

Sevgili Teraziler, kendi değerinizi ve sınırlarınızı bu hafta bilmeniz gerekiyor. Maddi ve manevi konularda hak ettiğinizi istemekten çekinmeyin. Sevgili Akrepler, hayatınızda önemli bir dönüşüm başlıyor. Eskiyi bırakıp, yerine güçlü bir enerji ve taze bir başlangıç getirebilirsiniz. Sevgili Yaylar, içsel bir temizlik ve yapılanma zamanı. Sabırlı olun, kısa sürede ışığınız tekrar parlayacak. Sevgili Oğlaklar, kimlerle yürüdüğünüz bu hafta netleşiyor. Gerçek dostluklar ve güven veren ilişkiler öne çıkarken, yüzeysel bağlar geride da kalacak. Sevgili Kovalar, kariyerinizde görünür olma fırsatı doğuyor. Uzun süredir çabaladığınız konular artık karşılığını vermeye başlıyor. Sevgili Balıklar, ruhunuz yeni bir yola çağrılıyor. Yönünüzü kalbiniz gösterecek, korkmanıza gerek yok.