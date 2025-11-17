Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Böcek ailesinin zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!

        Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nden anne ve 2 çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetti. Soruşturma, yedikleri yemekler üzerinde odaklanırken kaldıkları otel odasında yapılan ilaçlamanın ortaya çıkmasıyla daha da derinleşti. Olayla ilgili gözaltı sayısı sabah saatlerinde 11'e yükseldi. Öte yandan baba Servet Böcek'in entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

        Giriş: 17.11.2025 - 08:47 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre Almanya'nın Hamburg şehrinden İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otele yerleştikten sonra zehirlenip hayatlarını kaybeden 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki kardeşi Masal Böcek ve 27 yaşındaki anneleri Çiğdem Böcek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

        GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

        Soruşturma kapsamında, 2 resepsiyonist ve oteldeki odayı ilaçlayan şirketin sahibinin gözaltına alınmasıyla, toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

        8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Öte yandan soruşturma nedeniyle daha önce gözaltına alının 8 kişinin bugün, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        KALDIKLARI ODADA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

        Böcek ailesinin yediği midye ya da kumpirden zehirlendiği yönünde bulgular araştırılırken, otelde kaldıkları odanın 11 Kasım Salı günü ilaçlandığı ve olaydan sonra da bu odada kalan 2 turistin cumartesi günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması basına yansımıştı.

        Afyon Bolvadin'de anne ve 2 çocuğu cumartesi günü gözyaşlarıyla toprağa verildi.
        Afyon Bolvadin'de anne ve 2 çocuğu cumartesi günü gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        BABANIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Öte yandan baba Servet Böcek'in (36) entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Haberi Görüntüle
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Böcek ailesi zehirlenme
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Habertürk Anasayfa