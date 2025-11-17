Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre Almanya'nın Hamburg şehrinden İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otele yerleştikten sonra zehirlenip hayatlarını kaybeden 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki kardeşi Masal Böcek ve 27 yaşındaki anneleri Çiğdem Böcek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında, 2 resepsiyonist ve oteldeki odayı ilaçlayan şirketin sahibinin gözaltına alınmasıyla, toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan soruşturma nedeniyle daha önce gözaltına alının 8 kişinin bugün, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KALDIKLARI ODADA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Böcek ailesinin yediği midye ya da kumpirden zehirlendiği yönünde bulgular araştırılırken, otelde kaldıkları odanın 11 Kasım Salı günü ilaçlandığı ve olaydan sonra da bu odada kalan 2 turistin cumartesi günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması basına yansımıştı.

Afyon Bolvadin'de anne ve 2 çocuğu cumartesi günü gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BABANIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan baba Servet Böcek'in (36) entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

