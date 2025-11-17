Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!

        İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde kızını ve 2 torununu kaybeden Mustafa Çelik, Böcek Ailesi'nin hayalini açıkladı. Acılı dede, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:39 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:53
        İstanbul Fatih'te, bir otelde konaklayan Servet (36) ve Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

        ORTAKÖY'DE MİDYE YEDİLER

        AA'da yer alan habere göre polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

        HASTANE TABURCU ETTİ OTELE DÖNDÜLER

        Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

        SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

        ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

        Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, 14 Kasım'da yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı.

        ACILI DEDE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

        Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki Böcek ailesinin evinin önünde taziyeleri kabul ediyor.

        YAŞANANLARA İNANAMIYOR

        Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi. Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi.

        "BURAYA YERLEŞME PLANI YAPIYORLARDI"

        Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı."

        "YAŞANANLARA İNANAMIYORUZ"

        Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından aldığını anlatan Çelik, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz." dedi.

        "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

        Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

