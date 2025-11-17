Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
Adana'da feci bir tesadüf yaşandı. Olayda iki motosiklet çarpıştı. Kazada kuzen olan ve her ikisi de 18 yaşın altındaki 2 sürücü hayatını kaybetti
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada kuzen olan sürücüler Eyüp Cihan Yıldız (17) ile Mehmet Yıldız (15), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Cihan Yıldız yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen kuzeni Mehmet Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eyüp Cihan Yıldız ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Eyüp Cihan Yıldız
Kuzenlerin cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Camili Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.