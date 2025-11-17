Montella'nın A Milli Takım'daki ilkleri: Ustalık eseri!
A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlılara ilkleri yaşatmaya devam ediyor... 2026 Dünya Kupası için play-off oynamayı garantileyen Türkiye, grupta 4 galibiyet-1 mağlubiyetle hanesine 12 puan yazdırdı ve ilk 5 maçlar itibarıyla Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki en yüksek puanını topladı. İşte Montella'nın A Milli Takım'daki ilkleri...
A Milli Takım'da 2023 yılının eylül ayında Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlı takımımızla birçok ilke imza attı.
Bulgaristan'ı yenerek üst üste 3. galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası için play-off oynamayı garantileyen Ay-Yıldızlı ekibimizin İtalyan hocası liderliğinde eli tutulmuyor.
EN YÜKSEK PUAN
Grupta 4 galibiyet-1 mağlubiyetle hanesine 12 puan yazdıran Türkiye, ilk 5 maçlar itibarıyla Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki en yüksek puanını topladı. Sadece İspanya'ya (6-0) yenilirken Gürcistan (2-3/4-1), Bulgaristan'ı (1-6/2-0) sahadan sildi.
DEPLASMANDA EN FAZLA KAZANAN YABANCI
Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde toplamda (14) ve deplasmanda (7) en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör ünvanını aldı.
BULGARİSTAN'I DEPLASMANDA DEVİRDİ
Ayrıca 51 yaşındaki çalıştırıcı, Bulgaristan'a karşı tarihimizdeki ilk deplasman galibiyetine ulaşan hoca oldu. Daha önce bu deplasmana 11 kez gitmiş ancak 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştık.
MİLLİ TAKIM'I İLK KEZ A LİGİ'NE TAŞIDI
Son olarak UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.
MACARİSTAN'A KARŞI 19 YIL SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ!
Montella, Milli Takım'ı Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galibiyete taşıyan isim olarak da tarihe geçti. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.
İtalyan teknik adam ayrıca, Macaristan'a evinde 2.5 yıl sonra ilk mağlubiyetini yaşatan teknik direktör oldu. Macarlar, evindeki son yenilgisini 26 Eylül 2022'de İtalya'ya karşı 2-0'lık skorla almıştı.
MACARİSTAN'I 17 YIL SONRA DEVİRDİK
Ay-yıldızlılar, Macarlara karşı son galibiyetini 12 Eylül 2007 tarihinde 3-0'lık skorla aldıktan sonra oynadığı 5 maçta 4 kez yenilirken, 1 defa da berabere kalmıştı. A Milliler, 20 Mart'ta RAMS Park'ta oynanan maçı 3-1 kazanarak Macaristan'ı 5 maç ve 17 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.
EURO 2024'E LİDER OLARAK KATILDIK
- Ay-yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) eleme grubunu lider tamamlayarak Almanya'nın yolunu tuttu. Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katıldı.
Milli takımı ilk kez bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olan Montella, çeyrek final oynama başarısına da imza attı.
İÇ SAHADA TARİHİ BAŞARI
- İlklerin hocası Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. A Milliler, söz konusu karşılaşmalarda Karadağ'ı 1-0, İzlanda'yı 3-1, Letonya'yı ise 4-0'lık skorla mağlup etti.
- Milli takım, hazırlık maçında 3-2 yendiği Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
EURO 2024'TE DESTAN YAZDI
- 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Ay-Yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı.
Montella yönetimindeki Türkiye, oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.
Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti. Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.
LETONYA'YI İÇ SAHADA İLK KEZ YENDİK
- Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti. Rakibiyle daha önce Türkiye'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, EURO 2024 Elemeleri'nde Konya'da oynadığı maçı 4-0 kazanarak beraberlik serisine son verdi.
43 YILLIK KABUSU ZAFERE DÖNÜŞTÜRDÜ
- A Milli Futbol Takımımız, İzlanda karşısında tarihindeki ilk deplasman galibiyetini, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında 4-2'lik sonuçla aldı. İzlanda deplasmanında 7 maçta 6 yenilgi ve yalnızca 1 beraberlik yaşayan Ay-Yıldızlı ekip, bu kötü tabloya Montella yönetiminde çıktığı maçla son verdi. 1981'de başlayan bu rekabette Milli Takımımız tam 43 yıl sonra bu seriyi bitirdi.