Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir

Son olarak forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalayan Galatasaray bu anlaşmadan da 5 milyon euro’luk gelir kalemi ekledi.

Birkaç yıl öncesine kadar yaklaşık 10 milyon euro civarında olan yıllık forma kazancı, bugün 40 milyon euro düzeyine çıktı.

Bu büyük artışta, arka arkaya gelen şampiyonluklar ve takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki varlığı önemli rol oynadı.

Sarı-kırmızılı yönetim, forma sponsorluğuna gelen yoğun taleplerin ardından gelirleri daha da artırmak için yeni çalışmalar başlattı.

Galatasaray yalnızca maç formalarından değil, antrenman formalarından da gelir elde etmeyi hedefliyor.

Yönetim Kemerburgaz’da kullanılan antrenman kitleri için ayrı sponsorluk anlaşmaları hazırlıyor.

Bu projeyle birlikte Galatasaray’ın kasasına ekstra 10 milyon euroya yakın gelir girmesi bekleniyor.

Antrenman formalarının göğüs sponsoru için 5 milyon euroyu aşan tekliflerle görüşen yönetim, forma ve tekstil gelirlerini toplamda yıllık 50 milyon euro seviyesine taşımayı planlıyor.

Diğer yandan Sportif AŞ çatısı altında birçok şirket kurmayı hedefleyen Galatasaray, enerji sektörüne de yatırım yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar futbol dışı faaliyet gelirlerini artıracak adımlar atıyor.