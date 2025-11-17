Habertürk
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tekne vuruldu | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı talimat verdi: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tekne vuruldu

        ABD Güney Savunma Komutanlığı, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in talimatı doğrultusunda Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 08:01 Güncelleme: 17.11.2025 - 08:01
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlediğini ve 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

        SOUTHCOM, sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

        Komutanlığın paylaşımında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

        Paylaşımda ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknenin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.

        TRUMP'IN KARARNAMESİ

        ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABDordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

