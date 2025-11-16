Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
TFF, A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun Bulgaristan maçında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
31 yaşındaki futbolcunun yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
İSMAİL YÜKSEK DE YOK!
Bulgaristan ile oynanan maçta sarı kart gören İsmail Yüksek de, İspanya maçı kadrosunda yer almayacak.