        İngiltere'de mülteciler, daimi oturum başvurusu için 20 yıl bekleyecek

        İngiltere'de mülteciler, daimi oturum başvurusu için 20 yıl bekleyecek

        İngiltere'de İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un Pazartesi günü açıklayacağı yeni planlara göre İngiltere'ye mülteci olarak kabul edilenler, ömür boyu oturuma başvurabilmek için 20 yıl bekleyecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 16.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:22
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        Shabana Mahmood, Laura Kuenssberg'in programına katılırken BBC

        İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un pazartesi günü iltica sisteminde önemli reformları duyurması bekleniyor

        İngiltere'de İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un Pazartesi günü açıklayacağı yeni planlara göre İngiltere'ye mülteci olarak kabul edilenler, ömür boyu oturuma başvurabilmek için 20 yıl bekleyecek.

        Hükümet, Manş Denizi'nden teknelerle gelen düzensiz göçmen ve iltica sayısını düşürmek için iltica politikasında büyük bir değişikliğe gidiyor.

        Planlara göre mülteci statüsü alanların İngiltere'de geçici olarak kalmasına izin verilecek. Mülteci statüleri düzenli olarak gözden geçirilecek ve geldikleri ülkeler güvenli kabul edilenler geri gönderilecek.

        Şu anda İngiltere'de mülteci statüsü alanlar beş yıl bekleyişin ardından ömür boyu kalıcı oturum iznine başvuru yapabiliyor.

        Şimdiyse İçişleri Bakanı, ilk değerlendirme süresini beş yıldan, iki buçuk yıla indirmeyi ve daha sonra mülteci statüsünün düzenli olarak değerlendirilmesini istiyor.

        Ancak İngiltere'de ömür boyu oturum alma süresini beş yıldan 20 yıla çıkartmayı planlıyor.

        Bakan Mahmood Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada değişikliklerin insanlara "bu ülkeye yasadışı göçmen olarak gelmeyin, bir tekneye binmeyin" mesajı vermek üzere tasarlandığını belirtti.

        Mahmood "Yasadışı göz ülkemizi parçalıyor" dedi ve hükümetin işinin "ülkeyi birleştirmek" olduğunu vurguladı.

        Mahmood "Bu sorunu çözmezsek, ülkemizin daha da bölünmüş bir hale geleceğini düşünüyorum" dedi.

        Planlar, Sosyal Demokratlar öncülüğündeki hükümetin Avrupa'daki en sert göç sistemlerinden birini yönettiği Danimarka'dan kopyalandı.

        Danimarka'da mültecilere genelde iki yıllık geçici oturum izni veriliyor ve bu süre bittiğinde yeniden başvuru yapmaları gerekiyor.

        Mahmood'un yeni yaklaşımının iktidardaki İşçi Partisi'nden bazı milletvekillerinin muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.

        Mülteci Konseyi adlı kuruluşun direktörü Enver Solomon planların göçmenleri caydırmayacağını ve 20 yıllık sürenine "insanları uzun yıllar arafta bırakacağını ve kaygı yaratacağını" söyledi.

        İngiltere'de Mart ayına kadar olan bir yıl içinde toplam 109.343 kişi iltica başvurusunda bulundu. Hükümetin verilerine göre bu bir önceki yıla göre % 17'lik artış anlamına geliyor.

        İçişleri Bakanlığı'nın son verileri son bir hafta içinde İngiltere'ye 1069 göçmenin geldiğini gösteriyor.

        2025'te şu ana dek 39 binden fazla kişi küçük teknelerle ülkeye ulaştı. Bu sayı 2024'ün tümünden daha fazla ama 2022'ye kıyasla daha az.

