35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan çiftçi Adalet Yıldız’a, 6 ay önce başlayan boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayetleriyle başvurduğu hastanede 3'üncü evre gırtlak kanseri tanısı aldı. 35 yıl boyunca günde 1,5 paket sigara içen Yıldız, birçok merkezin ardından Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Adalet Yıldız, 20 gün önce hastanede 7 saat süren gırtlak parsiyel cerrahi (gırtlağın veya ses kutusunun bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması işlemi) işlemi ile sağlığına kavuştu.

"BUNDAN SONRA KESİNLİKLE SİGARA İÇMEYECEĞİM"

3 çocuk babası Adalet Yıldız, geçmeyen bir boğaz ağrısı, yutkunma şikayetiyle çeşitli hastanelere gittiğini anlatarak, "Hastanelerde boğazımda bir kitle olduğunu söylediler. Askerliğimden bu yana 35 yıldır günde 1,5 paket sigara kullanıyordum. İşimizin gereği, gecemiz gündüzümüz belli olmadığı için çalışırken sigara içiyorduk. Bazı hastanelere gittik; ölme ihtimalim olduğunu söylediler, kemoterapi önerdiler, kimisi 'gırtlağın tamamını alacağız' dedi. Sonra buraya geldik. En azından bu ameliyatla tamamen sesimi kaybetmedim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonra kesinlikle sigara içmeyeceğim. Kesinlikle sigara içmek yok. Ve insanlara, sigara içenlere tavsiyem; bir an evvel bırakmak olur. 2 ay içerisinde benim hayatım karardı. Çocuklarım, eşim ve ailem beni hayata bağladı, onlar bana çok sıkı sarıldı" dedi.

Adalet Yıldız'ın eşi Belkız Yıldız da 28 yıllık evli olduklarını söyleyerek, "Bu süreçte çocuklarımızla birlikte hep beraber birbirimize destek olduk. Hep motive ettik birbirimizi. 'Biz bunu atlatacağız' dedik. Şükür atlattık. Çok mutluyuz hepimiz. Ben sigarayı hiç kullanmadım ama her zaman da eşime bırakmasını söyledim; bırakamadığını söyledi. Bundan sonra Adalet için sigara hayatta yok. Sağlığımıza, daha iyi yaşamaya dikkat edeceğiz" diye konuştu. "HASTANIN SESİNİ VE KONUŞMASINI KORUYABİLİYORUZ" Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Prof. Dr. Aydın Acar da "Gittiği hastanelerde hastaya gırtlağın tamamını alalım diye önermişler. Gerekli görüntüleme tetkikleri isteyerek ve gırtlağın yarısını alarak bir cerrahi planladık ve ameliyatını yaptık. Bugün ameliyatın 20'nci günündeyiz. Her şey yolunda. Gırtlağın bir kısmını aldık. Geçici olarak boyundan bir delik açtık ve geçici olarak da yutması için bir nazogastrik hortumu (beslenme hortumu) taktık. Ameliyat süreci şu an iyi gidiyor. Gırtlaktaki deliği kapattık ve hastamızı konuşturmaya başladık. Birkaç gün içinde de burundaki hortumu çıkararak yeme içmesini de sağlayacağız. Yaklaşık 2 haftalık ses kısıklığı şikayeti olan hastalarımız mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine başvurmasını isteriz. Bu ses kısıklığının yanında gırtlakta, boyunda yaygın kitlelerle, yutma problemleriyle kendini gösteriyor. Gırtlak parsiyel cerrahiler, belli merkezlerde yapılabilen zor ameliyatlar. Parsiyel cerrahilerde yani gırtlağı kısmen aldığımız durumlarda hastanın sesini ve konuşmasını koruyabiliyoruz. Hasta, normal ses çıkaramıyor ama derdini anlatacak kadar ses çıkıyor. Bu hastalar maalesef çok ciddi bir biçimde sigara içiyor. Sigara gırtlak kanseri için çok önemli bir faktör. Hastamızın da yaklaşık 35 yıl boyunca 1,5-2 pakete yakın bir sigara içme hikayesi var. Sigara sadece gırtlak kanseri için değil; bütün vücuttaki bütün sistemleri veya diğer hastalıkları tetikleyen bir şey. Herkese sigara içmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.