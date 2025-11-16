Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen hayat hikayesini anlattı: Hikayemiz böyle değişti - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen hayat hikayesini anlattı: Hikayemiz böyle değişti

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği röportajda profesyonel futbolculuk kariyerine uzanan hikayesini anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 22:51 Güncelleme: 16.11.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA'ya özel röportaj verdi.

          "HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

          "Ailem ve kendim için yapmam gerekeni yaptım. İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulübün çalışanlarından biri dışarı çıktığımda çok sayıda insan göreceğimi söyledi. Ben de 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Oraya gittiğimde inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Bunu gördüğümde, sanki üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim."

        • 2

          "GİTMEK VE OLMAK İSTEDİĞİM YER BURASI"

          "Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin, bu arma için olduğunu bilmen gerekiyor! En sonunda 'Gitmek istediğim yer, olmak istediğim yer burası' dedim."

        • 3

          "ÇÖPLÜKTEN AYAKKABI ARARDIK"

          “Ünlü olmadan önce çocukluğum çok zor geçti. Çok fakir bir aileden geliyorum. Gelecek vaat etmeyen bir yer. Hayallerimin gerçekleşmeye başladığı yerde büyüdüm. Orada bir çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık. Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka bulursan ikisini birleştirirdin. Eve götürür, yıkar, güneşte kurutur ve ertesi gün oynamak için kullanırdık.”

        • 4

          "HİKAYEMİZ BÖYLE DEĞİŞTİ"

          Victor Osimhen’in ablası Blessing Osimhen: Victor’un futbol oynayacağını hiç düşünmemiştim. Babamın Victor’a verdiği tek şey İncil’iydi. Babam dedi ki; ‘Sana verecek param yok, sana sponsor olacak hiçbir şeyim yok ama al bu İncil’i ve git’ Hikayemiz böyle değişti.

        • 5

          "BAŞARACAĞIMI BİLİYORDUM"

          Victor Osimhen: Büyürken, iyi bir hayat sürme ayrıcalığına sahip değildim. Ama kendime ve yeteneğime çok inanıyordum. Bir şekilde başaracağımı biliyordum."

        • 6

          "MUCİZE ÇOCUK"

          Victor Osimhen’in ablası Blessing Osimhen: “Annem Victor’u doğurduğunda, babam ona ‘Victory’ adını verdi. Çünkü Victor mucize bir çocuktu. İnsanlar bunu görmüyor. Onun yolculuğunu bilmiyorlar. Onun ne kadar mücadele ettiğini bilmiyorsunuz. Victor, bir savaşçı ve çocukluğundan beri kararlı bir ruha sahip. Onun motivasyonu beni gururlandırıyor.”

        • 7

          "ORAYA ULAŞACAĞIM"

          Victor Osimhen: "Gelecekte kendimi nerede görüyorum? Büyük bir yerde ama çok çalışmaya, her gün kendimi geliştirmeye devam etmeliyim. Eminim ki oraya ulaşacağım."

        • 8

          ANNESİNİN VEFATINA DAİR

          Victor Osimhen: “Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi.”

        • 9

          "BURALARA TESADÜFEN GELMEDİ"

          Victor Osimhen’in ablası Blessing Osimhen: Victor bugün bulunduğu noktaya tesadüfen gelmedi. Annem ve babamın onunla gurur duyduğuna eminim. Sonsuza kadar, son nefesime kadar onunla gurur duyacağım.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Habertürk Anasayfa