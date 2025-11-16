Victor Osimhen hayat hikayesini anlattı: Hikayemiz böyle değişti

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA'ya özel röportaj verdi.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Ailem ve kendim için yapmam gerekeni yaptım. İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulübün çalışanlarından biri dışarı çıktığımda çok sayıda insan göreceğimi söyledi. Ben de 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Oraya gittiğimde inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Bunu gördüğümde, sanki üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim."