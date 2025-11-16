Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Transfer Arda Güler'e dev talip: Real Madrid'den flaş karar! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e dev talip: Real Madrid'den flaş karar!

        Premier Lig devlerinden Manchester City, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e talip oldu. İngiliz ekibinin, yıldız futbolcu için 100 milyon euroluk bir bonservis teklifini gözden çıkardığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 17:09 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için İngiliz devi Manchester City'den çılgın bir teklif geldi.

        • 2

          Fichajes'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, genç yıldızı kadrosuna katmak adına yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

        • 3

          Haberde, Pep Guardiola’nın Arda’ya özel bir hayranlık duyduğu ve oyun yapısına birebir uyacağını düşündüğü belirtiliyor.

        • 4

          REAL MADRID SATMAK İSTEMİYOR

          Ancak Real Madrid cephesi, Xabi Alonso’nun projede kilit rol verdiği Arda Güler’i satma fikrine sıcak bakmıyor.

        • 5

          Madrid yönetimi, genç yıldızın gelişim potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyor ve kısa vadeli kazanç için uzun vadeli bir yıldızdan vazgeçmeye niyetli değil.

        • 6
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Habertürk Anasayfa