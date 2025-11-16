Habertürk
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama

        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama

        Adalet Bakanlığı, 29 Mayıs 2018'de Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili davaya ilişkin bir açıklama yayımlayarak, hükümlü Berk Akand'ın tahliye edilmediğini, açık ceza infaz kurumuna naklinin ardından disiplin işlemleri sonucu yeniden kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiğini duyurdu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 19:02 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:02
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Bakanlığın açıklamasına göre, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen yargılama sonucunda Çağatay Aksu; kasten öldürme suçundan müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aksu’nun kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu bildirildi.

        Aynı davanın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında ise; kasten öldürmeye yardım etmekten 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardım etmekten 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkûmiyet hükümleri onandı.

        BERK AKAND, TAHLİYE EDİLMEDİ

        Bakanlık, Akand’ın cezasının tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edildiğini, 5 Haziran 2025’te ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini, tahliye edilmediğini belirtti. Açıklamada, Akand’ın açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izin sırasında yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemi uygulandığı, bu kapsamda açık ceza infaz kurumundaki koşullarının sonlandırılarak kapalı ceza infaz kurumuna naklinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Berk Akand ve Çağatay Aksu

        Bakanlık ayrıca, tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa