ABD Başkanı Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, kendisine yönelik, "kızlardan haberi vardı" iddiasına ilişkin Cumhuriyetçilere seslendi ve "saklayacak hiçbir şeyi olmadığını" vurguladı.

"SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Trump, daha önce bu önleme karşı çıkmasına rağmen, temsilcilerin Epstein ile ilgili daha fazla dosyayı yayınlama çabalarını desteklediğini söyledi. ABD Başkanı, Truth Social platformundaki açıklamasında, "Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Epstein dosyalarının yayınlanması için oy kullanmalı, çünkü saklayacak hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Epstein hakkında ortaya atılan belgeleri, "Demokratların bir aldatmacası" olarak nitelendirdi.

Trump mesajında, "Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi yasal olarak neye hakları varsa onu alabilir, UMURSAMIYORUM! Tek önemsediğim Cumhuriyetçilerin tekrar konuya, yani ekonomiye dönmesi" dedi.

"BU KONUDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Trump, geçtiğimiz günlerde Epstein'in gazeteci Michael Wolff'a 2019'da gönderdiği bir e-postada Trump'a ilişkin, "kızlardan haberi vardı" derken, Epstein'in neyi kastettiği sorusuna yanıt vermiş ve "Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Asıl mesele, tüm zamanını Bill Clinton ve Larry Summers'la geçirmesinin ne anlama geldiği?" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Epstein ile ilişkilerinin "uzun yıllar boyunca çok kötü" olduğunu dile getirerek, "Fakat aynı zamanda başkan olmamın gücünü gördü. Bu yüzden kendine notlar yazdırdı. Hadi canım. Bill Clinton hakkında ne bildiğini öğrenmelisiniz. JP Morgan Chase de dahil tanıdığı tüm o insanlar hakkında." dedi.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın, Epstein ile ilişkisine dair yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddiasını reddetmişti. Trump'ın, Epstein'in kurbanlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını yayımlayan Demokratların tek amacının "siyasi puan toplamak" olduğunu savunan Leavitt, demokratları "sahte bir hikaye yaratmak için liberal medyayı" kullanmakla suçlamıştı.

Trump, dün ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Epstein ile eski başkanlardan Bill Clinton ve diğer bazı önemli kişi ve kurumlar arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatı verdiğini belirtmişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

20 BİN SAYFALIK EK BELGE PAYLAŞILDI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin 20 bin sayfalık ek belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

Belgeler arasında, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Prens Andrew ile Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği e-postalar da bulunuyor.

Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi.

Epstein, 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, "Şunu fark etmeni istiyorum, hiç havlamayan o köpek Trump... (Mağdur) Onunla birlikte evimde saatler geçirdi." dedi.

Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli bir e-postada ise Epstein, Trump'a ilişkin, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandı.

Epstein'in eski New York Times (NYT) gazetesi çalışanı Landon Thomas Jr. ile 2015'te yaptığı yazışmada, Thomas'ın "insanların kendisine gelip Epstein ile Trump hakkında çarpıcı bilgilere sahip olduğunu sandıklarını" belirtmesinin üzerine Epstein'ın şunları kaydettiği ileri sürüldü:

"Genç kadınlar havuzda yüzdüğü esnada Donald'ın kapıdan geçerken burnunu cama çarparak nasıl iz bıraktığını evdeki hizmetçilere sorsunlar. O kadar dalgındı ki doğrudan kapıya çarptı."