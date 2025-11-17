Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Görünüşleri aynı yapıları zıt: Dişler ve kemikler neredeyse aynı olmasına rağmen neden dişler kemik değildir?

        Görünüşleri aynı yapıları zıt: Dişler ve kemikler neredeyse aynı olmasına rağmen neden dişler kemik değildir?

        Dişler görünüş olarak kemiklere fazlasıyla benziyor olsa da biyolojik açıdan bambaşka bir yapıya sahiptir. Mine tabakasının sertliği ve onarım kapasitesinin olmaması, dişleri diğer tüm dokulardan ayırır. Bu nedenle "dişler kemik midir?" sorusu yıllardır merakını korur. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 17.11.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İnsan vücudunun en sert dokusu diş minesi olsa da bu yapı kemik olarak sınıflandırılmaz. Hem işleyişi hem de yenilenme kapasitesi kemiklerden tamamen farklıdır. Peki bu iki dokuyu ayıran kritik noktalar nelerdir?

        • 2

          DİŞLER VE KEMİKLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER

          Dişlere yakından baktığında, yapılarının kemiklere fazlasıyla benzediğini görürsün. Her ikisi de vücudun sert dokularıdır, mineral bakımından yoğundur ve dışarıdan bakıldığında dayanıklılıklarıyla benzer bir izlenim yaratırlar.

        • 3

          Üstelik kalsiyum içeriği yüksek oldukları için çoğu kişi onları aynı kategoriye koyar. Ancak bilimsel olarak işler bu kadar basit değildir; çünkü diş ve kemik yapılarını belirleyen temel bileşenler ve işleyiş mekanizmaları birbirinden tamamen farklıdır.

        • 4

          DİŞLER NEDEN KEMİKTEN SAYILMAZ?

          Dişler, kemikler gibi canlı dokular içeriyor olsa da kemik kabul edilmezler. Bunun en büyük nedeni, dişlerin yapısının kemikten çok daha karmaşık olmasıdır.

        • 5

          Diş minesinin sertliği, insan vücudundaki en dayanıklı dokuyu oluşturur ve kemikte böyle bir tabaka bulunmaz. Kemikler gerektiğinde kendini onarabilir veya yeniden şekillenebilir; dişlerde bu mekanizma yoktur. Mine bir kez zarar gördüğünde vücut bunu yenileyemez, bu da dişleri kemiklerden ayıran kritik bir farktır.

        • 6

          DİŞİN YAPISI: MİNE, DENTİN VE SİNİR AĞI

          Bir dişi oluşturan üç ana katman bulunur: mine, dentin ve pulpa. Mine, yüzde 95 gibi yüksek bir mineral oranıyla insan vücudunun en yoğun maddesidir. Altında bulunan dentin ise gözenekli bir yapıya sahip olup hem dayanıklılık sağlar hem de hassasiyeti artıran sinir yollarını iletir.

        • 7

          En içteki pulpa ise kan damarları ve sinirlerle doludur; bu yönüyle diş, kemiklere kıyasla çok daha aktif ve hassas bir dokuya dönüşür. Kemiklerde böyle bir dıştan içe katmanlaşmış yapı görülmez.

        • 8

          KEMİKLERİN KENDİNİ ONARMA GÜCÜ

          Kırılan bir kemik zamanla iyileşir; vücut hasarlı bölgede yeni kemik dokusu üretir. Ancak dişlerde bu yetenek yoktur. Mine tabakası tamamen mineral yapıdadır ve canlı hücre içermez. Bu yüzden çürük, çatlak veya erozyon gibi sorunlar ortaya çıktığında dışarıdan müdahale şarttır.

        • 9

          Diş hekimlerinin dolgu, kanal tedavisi veya kaplama gibi uygulamaları bu eksik tamir kapasitesini telafi etmek için önemlidir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Habertürk Anasayfa