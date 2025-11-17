Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!

        Giresun'un Keşap ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgada yaralanan 68 yaşındaki Abdullah Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Giresun'da kaza, dün saat 11.00 sıralarında ilçenin Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç kavşağında meydana geldi.

        ÖNÜNDE GİDEN OTOMOBİLE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Giresun’dan Trabzon yönüne giden Abdullah Coşkun’un kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki otomobile çarptı.

        SÜRÜCÜLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedavi altına alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #giresun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa