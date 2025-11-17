Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi | Dış Haberler

        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi

        Eski Bangladeş Başbakanı Hasina hakkında geçen yıl Bangladeş'te başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından açılan davada karar verildi. Hasina, insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle idam cezasına çarptırıldı. Öte yandan eski başbakan, geçen sene protestoların ardından Hindistan'a kaçmıştı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina'ya, hükümet karşıtı protestolarda yaşanan can kayıplarının ardından açılan cinayet soruşturmasında karar açıklandı.

        Bangladeş'te bir mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina'yı insanlığa karşı işlediği suçlar sebebiyle idama mahkum etti. Ancak Hasina, geçen yıl başlayan protestoların ardından Hindistan'a kaçmıştı.

        Yargılananlar arasında sadece eski emniyet müdürü Abdullah el-Memun karar duruşmasında hazır bulundu.

        HASİNA'DAN İLK AÇIKLAMA

        Hasina, BM'nin yüzlerce kişinin öldürüldüğünü söylediği operasyonda kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Hasina kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Hakkımda açıklanan kararlar seçilmemiş ve demokratik yetkiye sahip olmayan bir hükümet tarafından kurulmuş ve başkanlığını yapmış bir hile mahkemesi tarafından verildi. Mahkemede kendimi savunmam için adil bir şans verilmedi. Kararlar taraflı ve siyasi amaçlı" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        170 milyon nüfuslu Bangladeş'te, devlet memurluğuna alımlarda liyakat ilkesine uyulması talebiyle geçen sene yaz aylarında başlayan protestolar hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü.

        İstifa etmesi yönündeki çağrıların ardından eski Başbakan Hasina, istifa ederek komşu Hindistan'a kaçmıştı.

        Hasina ülkeden ayrılışından bu yana kamuya yaptığı ilk açıklamada, olaya karışanların “belirlenerek cezalandırılmasını" istedi.

        Haftalarca süren ve ve Hasina’nın istifasını talep eden öğrenci gösterilerinde 400'den fazla kişi öldürüldü. Birçoğu onun emriyle polis tarafından vuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Habertürk Anasayfa