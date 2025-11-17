Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi

Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina'ya, hükümet karşıtı protestolarda yaşanan can kayıplarının ardından açılan cinayet soruşturmasında karar açıklandı.

Bangladeş'te bir mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina'yı insanlığa karşı işlediği suçlar sebebiyle idama mahkum etti. Ancak Hasina, geçen yıl başlayan protestoların ardından Hindistan'a kaçmıştı.

REKLAM advertisement1

Yargılananlar arasında sadece eski emniyet müdürü Abdullah el-Memun karar duruşmasında hazır bulundu.

HASİNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Hasina, BM'nin yüzlerce kişinin öldürüldüğünü söylediği operasyonda kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Hasina kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Hakkımda açıklanan kararlar seçilmemiş ve demokratik yetkiye sahip olmayan bir hükümet tarafından kurulmuş ve başkanlığını yapmış bir hile mahkemesi tarafından verildi. Mahkemede kendimi savunmam için adil bir şans verilmedi. Kararlar taraflı ve siyasi amaçlı" ifadelerini kullandı.

REKLAM

NE OLMUŞTU?

170 milyon nüfuslu Bangladeş'te, devlet memurluğuna alımlarda liyakat ilkesine uyulması talebiyle geçen sene yaz aylarında başlayan protestolar hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü.

İstifa etmesi yönündeki çağrıların ardından eski Başbakan Hasina, istifa ederek komşu Hindistan'a kaçmıştı. Hasina ülkeden ayrılışından bu yana kamuya yaptığı ilk açıklamada, olaya karışanların “belirlenerek cezalandırılmasını" istedi. Haftalarca süren ve ve Hasina’nın istifasını talep eden öğrenci gösterilerinde 400'den fazla kişi öldürüldü. Birçoğu onun emriyle polis tarafından vuruldu.