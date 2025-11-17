Habertürk
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?

        Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü 24 yaşındaki Elvan Yeşilkula, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Hemşirelik bölümü mezunu olan Yeşilkula'nın, babasına yardım etmek için gittiği tarladan dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:20
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Manisa'da yürek yakan kaza, dün saat 18.00 sıralarında Selendi ilçesinin kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Elvan Yeşilkula (24), babası Mollaahmetler Mahallesi muhtarı olan Hikmet Yeşilkula'ya yardım etmek için traktörle tarladan eve dönmek üzere yola çıktı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre Yeşilkula'nın direksiyon yönetimini kaybettiği traktör devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktör altından çıkarılan Yeşilkula'nın yaralandığı belirlendi.

        BU SABAH YAŞAMA VEDA ETTİ

        Yeşilkula, sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkula, bugün sabah hayatını kaybetti.

        HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUYDU

        Yeşilkula'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Yeşilkula'nın, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığı bildirildi.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
