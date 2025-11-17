Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Manisa'da yürek yakan kaza, dün saat 18.00 sıralarında Selendi ilçesinin kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Elvan Yeşilkula (24), babası Mollaahmetler Mahallesi muhtarı olan Hikmet Yeşilkula'ya yardım etmek için traktörle tarladan eve dönmek üzere yola çıktı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

DHA'daki habere göre Yeşilkula'nın direksiyon yönetimini kaybettiği traktör devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktör altından çıkarılan Yeşilkula'nın yaralandığı belirlendi.

BU SABAH YAŞAMA VEDA ETTİ

Yeşilkula, sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkula, bugün sabah hayatını kaybetti.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUYDU

Yeşilkula'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Yeşilkula'nın, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığı bildirildi.