A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

altıncı ve son maçında yarın İspanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bazı değişikliklere gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kaan Ayhan, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle, Aral Şimşir de alt adalesindeki sakatlık sebebiyle medikal değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından aday kadrodan çıkarıldı.

Ağrıları devam eden ve sabah çalışmasında takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, gerçekleştirilen tıbbi değerlendirme sonrasında İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiği için aday kadronun dışında bırakıldı.

İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ise bu sabah gerçekleştirilen antrenmana katıldıktan sonra kamptan ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray'dan forvet oyuncusu Ahmed Kutucu da A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi ve kampa katıldı.