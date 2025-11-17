Habertürk
        Berkay Tulumbacı: Karı - koca arasında böyle tartışmalar olabilir - Magazin haberleri

        Berkay Tulumbacı: Karı - koca arasında böyle tartışmalar olabilir

        Oyuncu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı eşi Ezgi Gergin sokak ortasında şiddetli bir tartışma yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:28
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2024'te evlenen Berkay Tulumbacı ile Ezgi Gergin'in Taksim'de sokak ortasındaki şiddetli tartışmaları objektiflere yansıdı.

        Berkay Tulumbacı'nın bir ara eşine; "Bıktım senden" dediği duyuldu.

        Berkay Tulumbacı, kavgayı görüntüleyen muhabirlere; "Karı - koca arasında böyle tartışmalar olabilir. Sorun yok, basit bir aile arası tartışma. Size, 'Çektiklerinizi silin' diyeceğim ama olmayacak. Çekmişsiniz artık. Yapacak bir şey yok” dedi.

        Tartışmayı, bir süre sonra tatlıya bağlayan Berkay Tulumbacı ile Ezgi Gergin, el ele evlerinin yolunu tuttu.

        #Berkay Tulumbacı

        Habertürk Anasayfa