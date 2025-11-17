Berkay Tulumbacı: Karı - koca arasında böyle tartışmalar olabilir

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2024'te evlenen Berkay Tulumbacı ile Ezgi Gergin'in Taksim'de sokak ortasındaki şiddetli tartışmaları objektiflere yansıdı.

Berkay Tulumbacı'nın bir ara eşine; "Bıktım senden" dediği duyuldu.

Berkay Tulumbacı, kavgayı görüntüleyen muhabirlere; "Karı - koca arasında böyle tartışmalar olabilir. Sorun yok, basit bir aile arası tartışma. Size, 'Çektiklerinizi silin' diyeceğim ama olmayacak. Çekmişsiniz artık. Yapacak bir şey yok” dedi.

Tartışmayı, bir süre sonra tatlıya bağlayan Berkay Tulumbacı ile Ezgi Gergin, el ele evlerinin yolunu tuttu.