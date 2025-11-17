Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ankara'da 2 kişi ölmüştü! Zehirlenme dehşetinde "alüminyum fosfit" iddiası!

        İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve üç ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Ortaya çıkan detaylara göre Böcek ailesinin kaldığı odanın alt katında ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan ilaçlamanın yukarıya sızarak olaya neden olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili ilk gün gözaltına alınan lokumcu F.T., midyeci Y.D. ve kokoreççi E.E. ile kafe çalışanı F.M.O.'nun emniyetten adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Otel sahibi ve ilaçlama yapan firma sahibi ile elemanları gözaltında tutuluyor. Böcek ailesinin kanlarında alüminyum fosfit maddesi olup olmadığı incelenecek

        Giriş: 17.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Fatih’te, anne Çiğdem Böcek (27) ile iki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği, baba Servet Böcek’in (36) ise yoğun bakımda hayati tehlikeyle tedavi altında tutulduğu şüpheli zehirlenme vakasında soruşturma kritik bir aşamaya geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk gözaltılar, lokumcu sahibi F.T., kokoreç ve midye restoranının sahibi E.E. ile Ortaköy çevresinde midye satan Y.D. oldu.

        4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltıların 11 kişiye yükseldiği soruşturmada, ilk gün gözaltına alınan şüphelilerden dördü, Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilenlerin lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O. olduğu öğrenildi.

        İLAÇLAMA İHTİMALİ AĞIRLIK KAZANIYOR

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, ölümün yiyecek kaynaklı olmaktan ziyade ilaçlamadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali ağırlık kazandı. Şüpheler ilaçlama üzerinde yoğunlaştı.

        AİLENİN KALDIĞI ODAYA ALT KATTAN İLAÇ SIZMA İDDİASI

        Soruşturmanın devamında yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin kaldığı odanın bir alt katında tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldığı tespit edildi. İlaçlanan odadan kimyasalın üst kata sızmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Ekipler, aile fertlerinin kanından çıkacak raporu bekliyor.

        KANLARINDA "ALÜMİNYUM FOSFİT" ARANIYOR

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden ilaçlama firması çalışanlarının yetki belgesinin olmadığı ileri sürülürken, ilaçlama sırasında gerekli sterilizasyonun da yapılmadığı tespit edildi.

        ANKARA'DA 2 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

        Ekipler, iki yıl önce Ankara Keçiören’de meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi vakasıyla benzerlik olduğunu belirledi. O olayın adli tıp raporunda alüminyum fosfit maddesi çıkmıştı. Böcek ailesinin yediği yemekler dışında alüminyum fosfit maddenin Böcek ailesinin kanında bulunup bulunmadığı incelenecek.

        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Haberi Görüntüle
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Haberi Görüntüle
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #böcek ailesi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa