Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!

Ankara'da 2 kişi ölmüştü! Zehirlenme dehşetinde "alüminyum fosfit" iddiası!
İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve üç ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Ortaya çıkan detaylara göre Böcek ailesinin kaldığı odanın alt katında ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan ilaçlamanın yukarıya sızarak olaya neden olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili ilk gün gözaltına alınan lokumcu F.T., midyeci Y.D. ve kokoreççi E.E. ile kafe çalışanı F.M.O.'nun emniyetten adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Otel sahibi ve ilaçlama yapan firma sahibi ile elemanları gözaltında tutuluyor. Böcek ailesinin kanlarında alüminyum fosfit maddesi olup olmadığı incelenecek
İstanbul Fatih’te, anne Çiğdem Böcek (27) ile iki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği, baba Servet Böcek’in (36) ise yoğun bakımda hayati tehlikeyle tedavi altında tutulduğu şüpheli zehirlenme vakasında soruşturma kritik bir aşamaya geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk gözaltılar, lokumcu sahibi F.T., kokoreç ve midye restoranının sahibi E.E. ile Ortaköy çevresinde midye satan Y.D. oldu.
4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltıların 11 kişiye yükseldiği soruşturmada, ilk gün gözaltına alınan şüphelilerden dördü, Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilenlerin lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O. olduğu öğrenildi.
İLAÇLAMA İHTİMALİ AĞIRLIK KAZANIYOR
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, ölümün yiyecek kaynaklı olmaktan ziyade ilaçlamadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali ağırlık kazandı. Şüpheler ilaçlama üzerinde yoğunlaştı.
AİLENİN KALDIĞI ODAYA ALT KATTAN İLAÇ SIZMA İDDİASI
Soruşturmanın devamında yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin kaldığı odanın bir alt katında tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldığı tespit edildi. İlaçlanan odadan kimyasalın üst kata sızmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Ekipler, aile fertlerinin kanından çıkacak raporu bekliyor.
KANLARINDA "ALÜMİNYUM FOSFİT" ARANIYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden ilaçlama firması çalışanlarının yetki belgesinin olmadığı ileri sürülürken, ilaçlama sırasında gerekli sterilizasyonun da yapılmadığı tespit edildi.
ANKARA'DA 2 KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Ekipler, iki yıl önce Ankara Keçiören’de meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi vakasıyla benzerlik olduğunu belirledi. O olayın adli tıp raporunda alüminyum fosfit maddesi çıkmıştı. Böcek ailesinin yediği yemekler dışında alüminyum fosfit maddenin Böcek ailesinin kanında bulunup bulunmadığı incelenecek.