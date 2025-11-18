Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BBC, Trump'ın olası tazminat davasına karşı mücadele edeceklerini belirtti | Dış Haberler

        BBC, Trump'ın olası tazminat davasına karşı mücadele edeceklerini belirtti

        BBC, ABD Başkanı Trump'ın, geçen yıl yayımlanan belgeselinde, "konuşmasının montajlandığı" gerekçesiyle medya kuruluşuna olası tazminat davasına karşı mücadele edeceğini açıkladı. BBC Yönetim Kurulu Başkanı, kurumun tavrının net olduğunu vurgulayarak, "Açık konuşmak isterim; pozisyonumuz değişmedi. Bir iftira davası için hiçbir dayanak yok ve buna karşı mücadele etmeye kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 07:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 07:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuruma karşı açmayı planladığı milyarlarca dolarlık tazminat davasına karşı mücadeleye kararlı olduklarını bildirdi.

        Trump'ın, geçen yıl yayımlanan belgeselinde, "konuşmasının montajlandığı" gerekçesiyle BBC'ye tazminat davası açacağını açıklamasının ardından BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, kurum çalışanlarına e-posta gönderdi.

        Shah, e-postada kurumun tutumunu netleştirerek, "Muhtemel hukuki süreç, olası maliyetler ve yapılabileceği söylenen uzlaşmalara ilişkin çok fazla şey yazılıyor ve spekülasyon yapılıyor. Tüm bu süreçte, kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kurum olduğumuzun ve lisans ücreti ödeyen vatandaşlarımızın hakkını korumamız gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        BBC Yönetim Kurulu Başkanı, kurumun tavrının net olduğunu vurgulayarak, "Açık konuşmak isterim; pozisyonumuz değişmedi. Bir iftira davası için hiçbir dayanak yok ve buna karşı mücadele etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        TRUMP'IN FARKLI KONUŞMALARINDAKİ İFADELERİ AYNI KONUŞMA GİBİ MONTAJLANMIŞTI

        BBC News'te yayınlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

        ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayınlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

        Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

        Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

        REKLAM

        ABD medyası, Trump'ın avukatlarının, BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de yayınlanan ABD Başkanı Trump belgeselindeki montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." ifadelerini kullanmıştı.

        BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Habertürk Anasayfa