        Baba Böcek de hayatını kaybetti! 4 kişi tutuklandı

        Baba Böcek de hayatını kaybetti! 4 kişi tutuklandı

        Anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek de yaşamını yitirdi. İstanbul Fatih'te tatile gelen anne baba ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklandı

        Giriş: 17.11.2025 - 19:47 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:54
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; 2 çocukla anneyi hayattan koparan zehirlenme vakasında baba da günlerce verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Almanya’dan gelen Böcek ailesinin ölümüne neden olan vahim olaya ilişkin olarak midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O'nun i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesinin ardından tutuklandılar.

        NUMUNELER 1,5 GÜN SONRA TOPLANDI

        Şüphelilerin tutuklamaya sevk yazısında kokoreçci E.E.’nin dükkanından ve midyeci Y.D.’nin tezgahından alınan numune üzerinde yapılan incelemelerde tüketime uygun olduklarının tespit edildiği belirtildi. Ancak bu numunenin ölüm olaylarından 1,5 gün sonra alınması nedeniyle Böcek ailesinin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı belirtildi. Ailenin gittiği kafenin sahibi F.M.O ile lokumu satan kuruyemişçi F.T.’nin dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının da henüz tamamlanmadığı belirtildi.

        Bu nedenlerle ailenin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin devam ettiği kaydedildi. Olayın 3 kişinin ölümüyle sonuçlandığı, baba Servet Böcek’in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi, savcı tutuklamaya sevk ederken henüz baba vefat etmemişti.

        Olayın toplum nezdinde vahamet arz ettiğinin altı çizildi. Savcı sevk yazısında; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını göz önünde bulundurarak bu 4 şüphelinin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
