HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması! "Verilerini vermeyen siteler var"

Türk futbolu bahis soruşturmasıyla çalkalanırken, bu soruşturmanın perde arkası HT Spor'da tarihi bir yayınla masaya yatırıldı.

HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk ve HT Spor Spikeri Bahar Özmen'in moderatörlüğündeki programda; deneyimli gazeteciler, avukatlar, yöneticiler, eski hakemler, menajerler, bahis sektörünün uzmanları yer aldı.

TAHİR KUM: BİR HAKEM DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İlk sevk edilen hakemlerden birisi daha, Zorbay Küçük gibi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kendisine ait olmadığı yönünde bir iddiası var, bununla ilgili süreç devam ediyor.

"TFF SON 5 YILDA GÖREV YAPMIŞ TÜM HAKEMLERİ İNCELİYOR"

Bu olayın miladı Nazilli-Ankaraspor maçıyla ilgilidir. TFF Başkanı da yapmış olduğu basın toplantısında "Ben kendi bahçemden başlayacağım" diyerek hakemlerden başlamıştır. Şu anda TFF, son 5 yılda görev yapmış tüm hakemlerin T.C. numarası Spor Toto Teşkilatı'na verildi ve bunlarla ilgili veriler de ileriki günlerde federasyona bilgiler ulaşacak. Aktif veya hakemlik hayatını bitirmiş isimler dahil TFF'nin incelemesi var.

AHMET SELİM KUL: 1.5 YILDA SÜRECİN ALTYAPISI HAZIRLANDI

Bu maçta (Nazilli-Ankaraspor) şikeyi de gözle görebiliyordunuz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, bu bir şeylerin fitilini ateşledi. 1.5 yıl beklenirken bence şu anki sürecin altyapısı hazırlandı, sonucunda da masörüne kadar ceza aldı. O maçta ortaya çıkan tablo, şu anki tablonun bir özeti gibi. Futbolcular, yöneticiler, masörler... Hepsi var. 1.5 yılın altında bu sürecin hazırlığı yatıyor ve orada bir hazine yatıyor.

🎙️ @ZulfikarAliAydn: Kara para ve bahis operasyonları ile uyanıyoruz. Bunun bir sebebi var. 2020 yılında Türkiye'nin gri listeye alınması. Türkiye Devleti'nin gri listeden çıkması için yükümlülükleri arasında bahisten elde edilen kara… pic.twitter.com/REIXJLsfVc — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2025 MUĞLASPOR BAŞKANI MENAF KIYANÇ: SONUCA ETKİ ETMEK İLE BAHİS OYNAMAK ARASINDA FARK VAR Bu neden yapıldı, zamanlaması doğru mu ve yapılan gerçekten Türk futbolundaki kirliliğin yüzde kaçını değiştirecek? Türkiye'de T.C. numarasıyla bir bahis firmasına üye olan kişilerin oynayan oyunlardan dolayı yapılan operasyonu göz önünde bulundurduğumuzda, yasa dışı bahis diye bir şey söz konusu değil. Önce bunu bilmek gerekir ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bununla ilgili hiçbir engelleme yok. TFF'nin yürütmüş olduğu bu süreci %100 destekliyoruz. Bunu desteklemek demek, eleştirmemek demek değildir. 57. madde neyi emrediyor artık biliyoruz. 3 yıldır kulüp başkanıyım, bahis eğitimi almadım. Sonuca etki etmek ile bahis oynamak arasında fark var. 8 bahis şirketinin sadece 2’sinden bulduğunuz verilerle bir operasyon yapıyorsanız eksik yapıyorsunuz. Geri kalan 6 şirketin de verilerini almanız gerekir.

🏷️ #bencetemizfutbol pic.twitter.com/eBwmfKfyXU — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2025 ESKİ HAKEM MURAT FEVZİ TANIRLI: HAKEMLER RENCİDE EDİLDİ Temiz futbol adı altında ülkede bir şeyler yapılması gerekiyordu ve savcılık soruşturması kısmının çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu anda masumiyet anketi açsak şu an hakemlere oy çıkmaz. Bütün takımların hepsinin hakemler tarafından üzerine oynandığı düşünülen bir lig olabilir mi? Soruşturmanın hakemlerle başlatılması en kolayıydı. 3 senedir yok edilen hakemlerin mevcut veriler ışığında, hiçbir hakemin geçmişten verisi çıkmadı. Yıllardır bütün düzenin hakemler tarafından organize edildiği söyleniyordu, soruşturmayla her şey ortaya çıkacak. Hakemlere herhangi bir konuda bilgilendirme de yapılmıyor. Hakemlerin %1'inin bile maçı manipülasyona, şikeye götüren bir sonuç çıkmayacağını düşünüyorum. Her hakeme sanki maçları manipüle etmiş gibi açıklama yapmak, hakem camiasının itibarını yerle bir etti ve sürecin hemen başında hakemler rencide edildi.

🏷️ #bencetemizfutbol pic.twitter.com/iAb65RcsBf — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2025 ESKİ FUTBOLCU COŞKUN BİRDAL: HAKEMLERİN TALİMAT ÜZERİNE MAÇ YÖNETTİĞİNE ŞAHİT OLDUK Zamanında hakemlerin talimat üzerine maç yönettiğine şahit olduk. Yeri geliyor TFF Başkanı talimat veriyordu 'X takım küme düşecek, X takım yenecek' diye. Biz bunları yaşadık. Saha içinde bunu bize yapan hakem, şu anda televizyon kanallarında bize futbol öğretmeye çalışıyor.

🎙️ @Av_Emin_Ozkurt: Necip Uysal’la bugün görüştüm. Ersin’le de olay olduğu gün konuşmuştum. Onlar için yapılan incelemede bahis hesabı var ama veri eşleşmesi yok. Bahis firmaları hesap açma işini doğru düzenlememiş. pic.twitter.com/NA5ebj20py — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2025 ZÜLFİKAR ALİ AYDIN: İLLEGAL BAHİS SİTELERİNDE BU KADAR GÜVENLİK AÇIĞI YOK İllegal bahis sitelerinde güvenlik açığı bu kadar yok. Son iddianamelerden birinde, yasa dışı bahis siteleri siber suçlar şubesinden emekli olmuş polisi çalıştırıyordu.

🏷️ #bencetemizfutbol pic.twitter.com/iAjE7wT8MS — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2025 AHMET SELİM KUL: ANTALYA'YA GELEN TAKIM SAYISI AZALIYOR Türkiye futboldan para kazanabilecek bir ülkeyken, cari açığımızın önemli bir kısmını futbolcu transferleri oluşturuyor. Antalya, kışın futbol için cennet iklimi. Saha, tesis sayısı, kamp yapan takım sayıları... Antalya’ya kışın gelen takım sayısı azalıyor. Çünkü orada da bahise dair bazı şeyler oluyor. Oradaki hazırlık maçlarına canlı bildirim yapan arkadaşları bulup, "Sen golü 10 saniye sonra gir" diye söylüyorlar. 10 saniyede gelir elde ediyorlar. Bu tarz şeyler de tespit ediliyor. Son yıllarda kuzey ülkelerinden takımlar bu yüzden gelmiyor. Bu fark edildi. 📺 HT Spor Açık Oturum: Bahis Soruşturması



🎙️ @ahmetselimkul: Antalya’ya kışın gelen takım sayısı azalıyor. Çünkü orada da bahise dair bazı şeyler oluyor. Oradaki hazırlık maçlarına canlı bildirim yapan arkadaşları bulup, “Sen golü 10 saniye sonra gir” diye söylüyorlar. 10… pic.twitter.com/fDay1jPivX — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2025 ZÜLFİKAR ALİ AYDIN: BU MESELE DEVLET MESELESİDİR Kulüp başkanı olmanın da belli bir kriteri olmalı, bizim ülkemizde parası olan başkan oluyor. Sadece bir sitenin geliri 990 milyon TL. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada muhtemelen Interpol’ün de dahili var. En önemli kısmı da burası. Son 2-3 yılda yapılmış önemli bahis operasyonları var, bunun Türkiye ayağını yönetenler de belli. Bahis işine kimler bulaştı diye soruyoruz ya, aslında hepsi gözümüzün önünde. Bu insanları biz meşrulaştırıyoruz. Bu futbol kültürünün yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Savcılığın elinde önemli deliller olduğunu düşünüyorum. Bu mesele bir devlet meselesidir. Sadece futbolu değil, sistemi zehirleyen bir yapıdan söz ediyoruz.

