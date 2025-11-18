SGK borçlanmasında çifte avantajı kaçırmayın

Çalışmaya çeşitli nedenlerle ara verenler veya geç başlamak zorunda kalanlar, kanunda sayılan sürelerin primini kendileri ödeyerek hizmetlerine saydırabiliyorlar. Bunların en bilineni askerlik ve doğum borçlanması. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılan her türlü hizmet borçlanmasında prime esas kazanç tutarı, borçlanacak kişi tarafından asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında değişen tutarlarda olmak üzere serbestçe belirlenebiliyor. Prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeyerek borçlanma yapılıyor.

Kazanç tutarı her ne kadar serbestçe belirlense de borçlanmalar genellikle asgari ücret üzerinden gerçekleştiriliyor. Asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi şu an 277,39 TL olarak uygulanıyor. Ancak, TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülmeye başlanması planlanan kanun teklifinde doğum borçlanması dışındaki hizmet borçlanmalarında prim oranı 1 Ocak 2026 tarihinde yüzde 32’den yüzde 45’e çıkacak. Böylece söz konusu borçlanmalarda 1 günlük prim tutarı mevcut asgari ücret üzerinden 390,08 TL’ye yükselecek.

Hizmet borçlanmaları her yıl ayrıca asgari ücrete yapılan zam oranında artıyor. 2026 yılında uygulanacak asgari ücret aralık ayında belirlenecek. Asgari ücrete yapılacak zam oranı SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarını da doğrudan etkileyecek.

BAŞVURU TARİHİ ESAS ALINIYOR SGK'ya yapılan borçlanmalardaki yüzde 45'lik yeni prim oranı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra başvuru yapanlara uygulanacak. 31 Aralık 2025 tarihine kadar askerlik ve diğer her türlü hizmet borçlanması başvurusu yapanlar yüzde 32 oranına tabi olacaklar. SGK, hizmet borçlanmalarında ödenecek prim tutarını belirlerken, başvurunun yapıldığı tarihe bakıyor. Başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar, 2025 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden yüzde 32 oranında prim ödeyecekler. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yapanlar ise zamlı asgari ücret üzerinden yüzde 45 oranında prim ödeyecekler. SGK, başvuru yapıldıktan sonra ödenecek prim tutarına ilişkin tebligatta bulunuyor. Ödeme ise tebligatı izleyen bir ay içinde yapılıyor. Dolayısıyla hizmet borçlanması başvurusunu bu yıl sonuna kadar yapanlar yeni yılda başvuru yapanlara göre daha az prim ödeyecekler. YENİ YILDA DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI KADAR ARTACAK Kadın işçi, memur veya esnafın her çocukta 2 yıla kadar olmak üzere toplam 3 çocuk için yaptıkları doğum borçlanmalarından alınan prim oranı yeni yılda da yüzde 32 olarak devam edecek. Ancak, doğum borçlanması yapanlar yeni yılda sadece asgari ücrete yapılacak zamdan etkilenecekler. Asgari ücrete yeni yılda en az yüzde 20 oranında zam yapılacak. Beklentiler bu oranın üzerine çıkabileceği yönünde.

Doğum borçlanmasında prim oranı yüzde 32 olarak devam edecek olmasına karşın başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar asgari ücrete yapılacak zamdan etkilenmeyecekler. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinde ve sonrasında yapanlar en az yüzde 20 oranında daha fazla prim ödeyecekler. ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSUNU 31 ARALIK'A KADAR YAPANLAR KAZANÇLI ÇIKACAK SGK'ya en çok askerlik borçlanması yapılıyor. Askerlik borçlanması başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar hem prim oranındaki artıştan hem de asgari ücret zammına bağlı artıştan kurtulacaklar. Askerliğini 18 ay yapan ve bu sürenin tamamını borçlanmak isteyen kişi başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yaparsa 149.792 TL prim ödeyecek. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinde veya sonrasında yapanlar ise asgari ücrete hiç zam yapılmasa bile prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkacağı için, 210.644 TL prim ödeyecekler. Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında ödeyecekleri prim tutarı 252.773 TL'ye, yüzde 25 zam yapıldığında 263.305 TL'ye, yüzde 30 zam yapıldığında ise 273.837 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete yüzde 25 zam geleceğini varsayarsak, askerlik borçlanması başvurusunu 31 Aralık yerine 1 Ocak'ta yapanlar 102.981 TL daha fazla prim ödeyecekler.

ÇİFTE MALİYET ARTIŞINDAN ETKİLENECEK BORÇLANMALAR Çifte prim artışından aşağıdaki süreler için borçlanma yapan kişiler etkilenecek: -Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler. – 4/c kapsamında çalışanların aylıksız izin süreleri. – Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri. – Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri. – Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri. – Grev ve lokavtta geçen süreler. – Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri. – Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden ancak seçilemeyenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler. -Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların 25 Şubat 2011 tarihinden sonra bu şekilde çalıştıkları aylara ait eksik süreleri.

-Sigortalı olmaksızın 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirdikleri süreler (18 yaşını tamamlamadan önceki süreler hariç).