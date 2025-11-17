Habertürk
        Donald Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız

        Donald Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te açıklamalarda bulunurken, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarını satacaklarını ifade etti. ABD Başkanı ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile konuşacağını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.11.2025 - 23:34 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:15
        Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız
        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Bugün Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek olan Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarını satacaklarını ifade etti.

        Venezuela'ya ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye zarar verdiğini söylerken "Onunla konuşacağım." dedi. Trump, Venezuela'ya ilişkin hiçbir ihtimali dışlamadığını dile getirdi.

        Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, son zamanlarda tekrardan artan Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili açıklamasında ise "Eğer geçerse, dosyaların yayımlanması için tasarıyı imzalayacağım." dedi.

        "Suudi Arabistan'ın çok yakında İbrahim Anlaşmalarına katılacağını umuyorum"

        ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta, Suudi Arabistan'ın çok yakında İbrahim Anlaşmalarına katılmasını umduğunu söylemişti.

        Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington'a yapacağı ziyarete işaret ederek "Evet onlar (Suudi Arabistan), F-35 almak istiyorlar, ben de bunu inceliyorum. Hatta aslında bundan daha fazlasını, birçok savaş uçağını almak istiyorlar." şeklinde konuşmuştu.

        Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme ihtimaline ilişkin de Trump, "Suudi Arabistan'ın çok yakında İbrahim Anlaşmalarına katılacağını umuyorum. Bu konuyu da (Bin Selman ile) yapacağımız görüşmede ele alacağız." demişti.

        Suudi Veliaht Prensin, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi ve hem ikili hem de bölgesel konularda önemli başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

