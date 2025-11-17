Habertürk
        Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Aybek, silahlı saldırıda yaralandı; o anlar kamerada

        Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Aybek, silahlı saldırıda yaralandı; o anlar kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde bir iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçarken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüpheliyi arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 23:42 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:43
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Çorlu Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, bir iş yerinin girişinde bulunduğu sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Tabanca ile açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aybek, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Saldırı anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

