Anderson Talisca için flaş transfer açıklaması!
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Anderson Talisca'nın ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldız için flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
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Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş olan Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anılıyordu. Brezilyalı futbolcu için resmi açıklama geldi.
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Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın olduğu söylenmişti.
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Portekizli çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği iddia edilen Talisca için Al-Nassr yetkililerinden flaş bir açıklama geldi.
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AL-NASSR İLE YOLA DEVAM EDECEK
Arabistan'da yayın yapan Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yetkilileri Brezilyalı oyuncu için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
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Tecrübeli orta saha için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.
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Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi.
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