Anderson Talisca için flaş transfer açıklaması!

AL-NASSR İLE YOLA DEVAM EDECEK

Arabistan'da yayın yapan Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yetkilileri Brezilyalı oyuncu için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.