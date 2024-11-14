İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de milli araya girilirken, takımlar transfer çalışmaları için mekik dokuyor. Avrupa'da ve dünyada birçok yıldız ismin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...
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Transfer dönemlerinde tüm dünyadaki takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çabaya girerken, önceliği bonservisi elinde olan futbolculara veriyor.
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Sezon sonunda birçok yıldız isim boşa düşerken, Avrupa'da kış transfer döneminden itibaren gelecek yıl için sözleşme imzalanabiliyor.
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Ülkemizde de başta 4 Büyükler olmak üzere birçok takım, harcama limitine takılmamak ve bonservis ödememek için takımlarıyla sözleşmesi biten futbolculara yöneliyor.
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İşte sezon sonunda takımlarıyla sözleşmeleri bitecek yıldız futbolcular, mevkileri ve değerleri...
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İlkay Gündoğan (Merkez orta saha) - Manchester City - 12 milyon Euro
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Koke (Merkez orta saha) - Atletico Madrid - 12 milyon Euro
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Jorginho (Ön libero) - Arsenal - 12 milyon Euro
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Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 12 milyon Euro
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Nicola Zalewski (Orta saha sol) - Roma - 12 milyon Euro
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Cristiano Ronaldo (Santrfor) - Al Nassr - 15 milyon Euro
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Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 18 milyon Euro
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Amad Diallo (Sağ kanat) - Manchester United - 22 milyon Euro
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Lionel Messi (Sağ kanat) - Inter Miami - 25 milyon Euro
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Neymar (Sol kanat) - Al Hilal - 30 milyon Euro
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Virgil van Dijk (Stoper) - Liverpool - 30 milyon Euro
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Kevin de Bruyne (On numara) - Manchester City - 45 milyon Euro
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Heung-Min Son (Sol kanat) - Tottenham - 45 milyon Euro
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Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro
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Joshua Kimmich (Ön libero) - Bayern Münih - 50 milyon Euro
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Alphonso Davies (Sol bek) - Bayern Münih - 50 milyon Euro
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Mohamed Salah (Sağ kanat) - Liverpool - 55 milyon Euro
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Leroy Sane (Sağ kanat) - Bayern Münih - 60 milyon Euro
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Trent Alexander-Arnold (Sağ bek) - Liverpool - 70 milyon Euro