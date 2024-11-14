Yumurta fiyatı neden artıyor?

Geçmişten bu yana mutfakların vazgeçilmezi, protein kaynağı yumurtanın fiyatında artış yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül 2023’te 1 milyar 756 milyon 278 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi 2024 Temmuz ayında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu. Ocak-Eylül döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı.

Bu artışa rağmen marketlerde satılan 30'lu yumurtanın fiyatı bir yılda yüzde 46.84 bir ayda ise yüzde 11.6 arttı. İki hafta içinde ise yaklaşık yüzde 30 zam geldi. Şu anda marketlerde türüne göre 30'lu yumurtanın fiyatı 120 ile 300 TL arasında değişiyor.

Yılın ilk 9 ayında dolar bazında yumurta ihracat da yüzde 23.70 artışla 345 milyon 11 bin 325 dolar oldu.