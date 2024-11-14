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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Yumurta fiyatı neden artıyor? - Alışveriş Haberleri

        Yumurta fiyatı neden artıyor?

        Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurta fiyatlarına iki hafta içinde yaklaşık yüzde 30 zam geldi. Bu yıl yumurta ihracatı yüzde 23.7 artarken, bu artışın iç pazarda fiyatları arttırdığı konuşuluyor. Sektör temsilcileri ise bu zammı maliyetinin altında olan yumurta fiyatının tekrar maliyetine çıkması olarak değerlendirdi

        Giriş: 14.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:04
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        Yumurta neden kırıldı?
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        Geçmişten bu yana mutfakların vazgeçilmezi, protein kaynağı yumurtanın fiyatında artış yaşanıyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül 2023’te 1 milyar 756 milyon 278 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi 2024 Temmuz ayında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu. Ocak-Eylül döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı.

        Bu artışa rağmen marketlerde satılan 30'lu yumurtanın fiyatı bir yılda yüzde 46.84 bir ayda ise yüzde 11.6 arttı. İki hafta içinde ise yaklaşık yüzde 30 zam geldi. Şu anda marketlerde türüne göre 30'lu yumurtanın fiyatı 120 ile 300 TL arasında değişiyor.

        Yılın ilk 9 ayında dolar bazında yumurta ihracat da yüzde 23.70 artışla 345 milyon 11 bin 325 dolar oldu.

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        “AFAKİ BİR YÜKSELME YOK”

        Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, zamla ilgili “Yani afaki bir yükselme yok. Evet, yükseldi ama maliyetin altındayken şimdi maliyet fiyatına çıktı. 3-4 ay öncesine bakmak lazım. Bu dönemde üreticiler zarar etti. Neden insanların (üreticilerin) zarar ettiği dönem görmezden gelip zarardan çıktığı zaman zam olarak haber yapılıyor. Şu an yükseldi fakat ocak ayından itibaren hesaplarsak yüzde 50 düştü. Üreticiler önceden zarar ediyordu. Şu an zarardan çıkıyor” yorumunda bulundu.

        “MAKAS AÇILDI”

        Üreticinin bir süre zarar ettiğini söyleyen Afyon, “Fiyatlar düştü, üretici zarar etti ama marketler net kârını aldılar, zarar etmediler. Şu anda üretici zarardan çıktı. Marketler makası açarak fiyat artışı yaptı. Yani üreticiden çıkış fiyatıyla market satış fiyatı arasındaki makas açıldı” dedi.

        Yumurta ihracatına da değinen Afyon şöyle konuştu:

        “Bizim ülke olarak zaman zaman yüzde 20-30 fazlalığımız oluyor. Bu fazlalarımızı biz ihracatı yönlendirerek tolere ediyoruz fakat ihracat sayılarımız da yüzde 15'e geriledi. Fiyat artışları devam ederse zaten ihracatımız yüzde 0'a geriler. Kısacası iç piyasanın fiyatına bağlı olarak ihracatımız düşmekte.”

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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