Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
Burdur'da, 2 gün önce hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden, 20 yaşındaki motokurye Mehmet Aktaş (20) memleketi Afyonkarahisar'da, toprağa verildi. Üniversite öğrencisi Aktaş'ın, okul masraflarını karşılamak için boş zamanlarında motokuryelik yaptığı öğrenildi
Burdur'da, Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta önceki gün saat 19.00 sıralarında, Ramazan Emre Çevik yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş (20) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Aktaş'ın cenazesi, dün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Menteş köyüne getirildi. Cenazesi köyün morguna konulan Aktaş, bu sabah kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.
OKUL MASRAFLARINI KARŞILIYORMUŞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın, boş zamanlarında motokuryelik yaparak okul masraflarını karşıladığı öğrenildi. Aktaş'ın 3 kız kardeşi olduğu, anne ve babasının Menteş köyünde yaşadığı belirtildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki Mehmet Aktaş'ın savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.