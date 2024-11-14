Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: Üniversiteli Mehmet Aktaş'ın ölümünden trajedi çıktı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!

        Burdur'da, 2 gün önce hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden, 20 yaşındaki motokurye Mehmet Aktaş (20) memleketi Afyonkarahisar'da, toprağa verildi. Üniversite öğrencisi Aktaş'ın, okul masraflarını karşılamak için boş zamanlarında motokuryelik yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur'da, Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta önceki gün saat 19.00 sıralarında, Ramazan Emre Çevik yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş (20) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Aktaş'ın cenazesi, dün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Menteş köyüne getirildi. Cenazesi köyün morguna konulan Aktaş, bu sabah kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        OKUL MASRAFLARINI KARŞILIYORMUŞ

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın, boş zamanlarında motokuryelik yaparak okul masraflarını karşıladığı öğrenildi. Aktaş'ın 3 kız kardeşi olduğu, anne ve babasının Menteş köyünde yaşadığı belirtildi.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki Mehmet Aktaş'ın savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.

        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burdur
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Habertürk Anasayfa