İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nı su altı kamerasıyla kayıt altına aldı
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Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan uluslararası su yolu İstanbul Boğazı, su altı kamerasıyla görüntülendi.
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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış yaptığı İstanbul Boğazı'nın ekosistemini ve kültürel varlıklarını, su altı kamerasıyla zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniğiyle kaydetti.
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Görüntülerde, İstanbul'un kültürel mirası arasında yer alan Boğaz kenarındaki Dolmabahçe Sarayı ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi gibi yapıların mavi sulara yansıması yer alıyor.
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Büyük Mecidiye Camisi'nin kıyısında yapılan batık dalışında kaydedilen görüntülerdeki iskorpit, denizanası, alev midyesi ve midye gibi deniz canlıları su altı dünyasının türlerini ortaya koyarken, kıyıdaki deniz marulları da dikkati çekiyor.
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Marmara Denizi'nin İstanbul açıklarındaki takımadalarının en batıda olanı Sivriada'da gerçekleştirilen dalışa ait görüntülerde ise turuncu renkli mercan resifleri mavi suları süslüyor.
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Denizyıldızlarının çokluğu da dikkati çekerken, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın sudaki yansıması görüntülerde yer alıyor.
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Görüntülerde 'kentin zarif simgesi' olarak nitelenen ve restorasyonla yenilenen Kız Kulesi de bulunuyor.
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