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        Haberler Yaşam İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi

        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi

        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nı su altı kamerasıyla kayıt altına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:02
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          Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan uluslararası su yolu İstanbul Boğazı, su altı kamerasıyla görüntülendi.

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          Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış yaptığı İstanbul Boğazı'nın ekosistemini ve kültürel varlıklarını, su altı kamerasıyla zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniğiyle kaydetti.

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          Görüntülerde, İstanbul'un kültürel mirası arasında yer alan Boğaz kenarındaki Dolmabahçe Sarayı ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi gibi yapıların mavi sulara yansıması yer alıyor.

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          Büyük Mecidiye Camisi'nin kıyısında yapılan batık dalışında kaydedilen görüntülerdeki iskorpit, denizanası, alev midyesi ve midye gibi deniz canlıları su altı dünyasının türlerini ortaya koyarken, kıyıdaki deniz marulları da dikkati çekiyor.

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          Marmara Denizi'nin İstanbul açıklarındaki takımadalarının en batıda olanı Sivriada'da gerçekleştirilen dalışa ait görüntülerde ise turuncu renkli mercan resifleri mavi suları süslüyor.

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          Denizyıldızlarının çokluğu da dikkati çekerken, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın sudaki yansıması görüntülerde yer alıyor.

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          Görüntülerde 'kentin zarif simgesi' olarak nitelenen ve restorasyonla yenilenen Kız Kulesi de bulunuyor.

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