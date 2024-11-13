Jose Mourinho, Barcelona'nın genç yıldızına göz dikti!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'ye göz dikti. Sarı lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncu için harekete geçti.
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Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
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Yönetim ve teknik ekip çalışmalarını sürdürürken, İspanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Sarı-lacivertli ekip, Barcelona'nın genç oyuncusu Ansu Fati'ye göz dikti.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, yıldız futbolcuyu kiralık olarak takıma katmak için Katalan ekibinin yetkilileriyle temasa geçtiği öğrenildi.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, yıldız futbolcuyu kiralık olarak takıma katmak için Katalan ekibinin yetkilileriyle temasa geçtiği öğrenildi.
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Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, Ansu Fati'yi çok istediği öne sürüldü.
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MESSI'NİN VELİAHTIYDI!
La Masia'da yetişen genç yetenek, Lionel Messi'nin veliahtı olarak gösteriliyordu.
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Fakat beklentileri karşılayamayan İspanyol oyuncu, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Brighton'da kiralık olarak forma giydi.
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SEZON KARNESİ
Ansu Fati, bu sezon 7 maçta 158 dakika süre buldu.
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Yıldız futbolcu, bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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