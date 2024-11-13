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        Meteoroloji açıkladı! Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda

        Meteoroloji, ekim ayında Türkiye genelinde şiddetli kuraklık yaşandığını açıkladı. Yağışsız geçen ekim ayının ardından, yağmurlu hava önümüzdeki günlerde etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:41
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        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ekim ayı kuraklık haritalarını yayınladı. Türkiye’nin büyük bölümü ekim ayında şiddetli kuraklık yaşadı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kurak geçen dönemin yakın zamanda sona ereceğini belirterek, sonbahar yağmurlarının yakın zamanda başlayacağı müjdesini verdi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışsız geçen ekim ayında, aşırı kuraklık yaşandığını açıkladı. 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve yıllık değerlendirme haritalarıyla kuraklık düzeyi gözler önüne serildi.

        “Normalin yüzdesi metodu ile meteorolojik kuraklık haritası”nda ekim ayında şiddetli kuraklık yaşanırken, “acil durum” olarak vurgulandı. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu haricinde Türkiye’nin tamamında şiddetli kuraklık etkili oldu.

        6 aylık değerlendirmede ise Marmara, Ege, Akdeniz’in kıyısı, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Mardin çevrelerinde şiddetli kuraklık görüldü. Yıllık dönemde ise Batı Akdeniz ve Tokat çevrelerinde şiddetli kuraklık yaşandı.

        ÖZTEL YAĞMUR MÜJDESİ VERMİŞTİ

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, geçtiğimiz günlerde yağmur müjdesi vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

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        Sonbahar yağmurları başlıyor!
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        “Macaristan’dan Bulgaristan’a Doğu Avrupa ve Türkiye, meteorolojik olarak yüksek basınç alanında kalırken sonbaharın yarısı geçti, yağmursuz günlerden sonra nihayet Türkiye’de sonbahar yağmurlarının başlamasını bekliyoruz. Henüz her bölgede barajlar için doyurucu miktarlardan söz edemesek de, sonbahar yağmurları küçük damlalarla yaklaşıyor.”

        5 GÜNLÜK TAHMİN: SAĞANAK HER YERDE

        Meteoroloji’den yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde Türkiye’nin tamamı sağanak yağışların altında olacak. Balkanlardan gelecek serin ve yağışlı hava tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak.

        13 Kasım Çarşamba günü Marmara ve Ege bölgelerinde başlayacak sağanak yağış, 14 Kasım Perşembe günü Marmara, Ege’nin kuzeyi ve Batı ve Orta Karadeniz’de etkisini gösterecek. 15 Kasım Cuma günü ise yağışlar, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde bekleniyor. 16 Kasım Cumartesi günü ise Doğu Anadolu’nun doğusu hariç Türkiye’nin tamamı sağanak yağışlı olacak. 17 Kasım Pazar günü ise Marmara ve Ege’de parçalı bulutlu hava görülürken, diğer bölgeler sağanak yağışlı yüksek kesimler ise kar yağışlı olacak.

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