Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu? | Dış Haberler

Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu? | Dış Haberler

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreniyle göreve başlayacak. 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a yeniden dönmeye hazırlanan Trump'ın kabinesi de yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

ABD'de başkanın ülke yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı hariç ana rolü olan 15 isim bulunuyor, söz konusu isimler başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlıyor. Trump'ın bugüne kadar aday göstermeyi düşündüğü bazı isimler oldu ve çoğunda öne çıkan özellik bu isimlerin güçlü İsrail destekçisi olması.

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Trump, Musk'ın görevini duyurdu Haberi Görüntüle SUSIE WILES, Beyaz Saray Genel Sekreteri REKLAM Trump, geçen hafta iki kampanya yöneticisinden biri olan Wiles'ın Beyaz Saray Genel Sekreteri olacağını duyurdu. Wiles, ABD'de bu göreve gelen ilk kadın olacak. Siyasi görüşlerinin ayrıntıları biraz belirsiz olsa da, 67 yaşındaki Wiles'ın başarılı ve etkili bir kampanya yürüttüğü kabul ediliyor. Destekçileri, Trump'ın ilk dört yıllık döneminde, bu görevde çok sayıda isimle çalıştığını bu sebeple Wiles'ın eksik olan bir düzen ve disiplin duygusu aşılamasını umuyor.

TOM HOMAN, 'Sınır çarı' Trump, Pazar gecesi, 2016-2020 döneminde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza eski müdür vekili olan Thomas Homan'ın ülkenin sınırlarından sorumlu olacağını duyurdu. Trump, seçim kampanyası döneminde yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri göndereceğini, 'tarihin en büyük düzensiz göçmenleri geri gönderme' operasyonunu başlatacağı sözünü vermişti.

62 yaşındaki Homan, ABD'de yasadışı olarak bulunan ve güvenliği tehdit eden göçmenlerin yanı sıra iş yerlerinde çalışanların sınır dışı edilmesine öncelik vereceğini söyledi. REKLAM Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, Homan'ın "Ülkemizin sınırlarından ('Sınır Çarı') sorumlu olacak, Güney Sınırı, Kuzey Sınırı, tüm Deniz ve Havacılık Güvenliği'nin, ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenler sınır dışı edilecek" ifadelerini kullandı.

ELISE STEFANIK, BM Elçisi Trump Pazartesi günü, Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Trump'ın sadık destekçisi olan Stefanik'in Birleşmiş Milletler elçisi olacağını duyurdu ve "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı." ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla bilinen Stefanik, 2023 sonunda ABD'de üniversitelerde Filistin destekçisi gösterilerin başlamasının ardından üniversite rektörlerini agresif şekilde sorgulamış ve devam eden baskılar sonrası Aralık 2023'te Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa etmişti. REKLAM Rektörlerin istifasında rol oynayan Stefanik, Trump'ın övgüsünü kazanmıştı.

MIKE WALTZ, Ulusal Güvenlik Danışmanı Trump Salı günü ulusal güvenlik danışmanı olarak eski asker ve güvenlik danışmanı Cumhuriyetçi Mike Waltz'u getireceğini duyurdu. Waltz, çoğunlukla Çin'e yönelik eleştirileriyle biliniyor. 50 yaşında bir Trump destekçisi olan ve aynı zamanda Ulusal Muhafızlar'da albay olarak görev yapan Waltz, Çin'in Asya-Pasifik'teki faaliyetlerini eleştirdi ve ABD'nin bölgedeki olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Waltz, Biden yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesini eleştirmiş, Trump'ın dış politika görüşlerini sık sık övmüştü. MARCO RUBIO, Dışişleri Bakanı adayı olabilir Trump'ın Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'yu Dışişleri Bakanı olarak seçmesi bekleniyor. Bu konuya ilişkin Trump tarafından resmi bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz günlerde Trump, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu dönem çalışmayacaklarını bildirmişti.

ABD basınına konuşan üst düzey isimler, Rubio'nın Dışişleri Bakanlığı'nda aday gösterileceğini kaydetti. Rubio seçilirse bu göreve gelen ilk Latin kökenli isim olacak. 53 yaşındaki Rubio, Trump'ın dışişleri bakanlığı için 'şahin' seçeneklerinden biriydi. Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim.

KRISTI NOEM, İç Güvenlik Bakanı Trump, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdi. İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor. REKLAM 52 yaşındaki Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

PETE HEGSETH, Savunma Bakanlığı Trump, Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday gösterecek. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor. Fox News Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olduğu ifade edildi. STEVEN WITKOFF, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliği

Trump, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini Steven Witkoff'u atayacağını duyurdu. Witkoff'un dahil olduğu her projeyi ve toplumu, daha güçlü ve müreffeh hale getirdiğini belirtti. Witkoff'u "saygın bir lider" diye nitelendiren Trump, onu Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını açıkladı. REKLAM Donald Trump'ın yakın aile dostlarından biri olarak bilinen Witkoff, "emlak zengini" olarak tanınıyor.

JOHN RATCLIFFE, CIA Direktörlüğü Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday göstereceğini duyurdu. Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi Ratcliffe'in yeni kabinesinde CIA Direktörü olarak görev yapacağını belirtti.

Ratcliffe, Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılında ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten Trump'a çok yakın bir isim olarak biliniyor. Senatodan onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek olan Ratcliffe, Texas'tan Kongre'ye gelen bir isim olarak Trump'ın kabinesine şu ana kadar aday gösterdiği diğer isimler gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.