Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen! Serbest kalmasına itiraz edildi | Son dakika haberleri

        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen! Serbest kalmasına itiraz edildi

        Mersin'de otomobiliyle kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Emel Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest kaldı. Feci kazada kendisi de öğretmen olan sürücü E.Ç.'nin serbest kalmasına itiraz eden ailenin avukatı ise, "Aracıyla hızla ilerleyen şüpheli kavşağa gelmesine rağmen yavaşlamamış. Kaldırıma çıkıp, arkası dönük olan Emel Hanıma çarparak, feci şekilde ölümüne neden olmuş. Mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest kaldığını öğrendik. Bu karara katılmıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Emel Özdemir’e (68) çarpıp ölümüne neden olan E.Ç.’nin (26) adli kontrolle serbest bırakılmasına, kadının ailesi tepki gösterdi.

        DHA'nın haberine göre Özdemir ailesinin avukatı Ahmet Yayvan, “Kendisi emekli bir öğretmen; öğrenciler yetiştirmiş, iyi niyetli, çevresine faydalı mükemmel bir insandı. Yasal itiraz hakkımızı kullanacağız. Ailesi ve kamu vicdanının rahatlaması için tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz” dedi.

        REKLAM

        ÇARPAN SÜRÜCÜ DE ÖĞRETMEN

        Kaza, 10 Kasım saat 17.00 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. Görev yaptığı Hatay’dan, Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan öğretmen E.Ç.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, markete gitmek için kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Emel Özdemir’e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınıp, 11 Kasım'da adliyeye sevk edilen E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cenazesi memleketi Adana’ya götürülen Özdemir, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Emel Özdemir’in Belediye Evleri Mahallesi’ndeki evinin bahçesine taziye çadırı kuruldu. Eski öğrencileri, yakınları ve sevenleri Özdemir ailesine başsağlığı diledi. Emel Özdemir’in eşi ve çocukları, ölümüne sebep olan E.Ç.’nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

        "AİLESİ YIKIMA UĞRADI"

        Emel Özdemir’in avukat akrabası Ahmet Yayvan, “Emel Hanım, yazlık sitedeki evinden çıkıp, markete gitmek üzere kaldırımda yürüyor. Aracıyla hızla ilerleyen şüpheliyse kavşağa gelmesine rağmen yavaşlamamış. Kaldırıma çıkıp, arkası dönük olan Emel Hanıma çarparak, feci şekilde ölümüne neden olmuş. Mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest kaldığını öğrendik. Bu karara katılmıyoruz. Burada 'bilinçli taksirle öldürme var. Ailesi manevi olarak büyük yıkıma uğramıştır” diye konuştu.

        "MÜKEMMEL BİR İNSANDI"

        Sürücünün tam kusurlu olduğunu öne süren Yayvan, “Kendisi emekli bir öğretmen; öğrenciler yetiştirmiş, iyi niyetli, çevresine faydalı mükemmel bir insandı. Yetiştirdiği öğrencileri de çok büyük bir üzüntü içerisinde. Yasal itiraz hakkımızı kullanacağız. Ailesi ve kamu vicdanının rahatlaması için tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emel Özdemir
        #haberler
        #Mersin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Habertürk Anasayfa