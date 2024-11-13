Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!

Geri manevra faciasında 1 kişi ölmüş 3 kişi yaralanmıştı! 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
Aydın'da, 84 yaşındaki İ.İ., Kuşadası ilçesinde geri manevra yaptığı sırada, otomobilinin lokantaya girmesi sonucu 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü kaza anını anlattı...
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İ.İ. (84) idaresindeki otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girdi.
LOKANTADAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
AA'da yer alan habere göre kazada sürücü İ.İ. ile iş yerinde bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. ve C.S. yaralanmıştı.
YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Becerikli, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
84 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan sürücü İ.İ. (84), Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAY ANINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
İ.İ'nin ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kazada yaralanan Y.Y. (23) ve C.S. (58) de tedavilerinin ardından taburcu edildi.