Donald Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatma sözü verdi: Bu ne anlama geliyor? | Dış Haberler

Donald Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatma sözü verdi: Bu ne anlama geliyor? | Dış Haberler

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde zafer elden eden eski ABD Başkanı ve ABD'nin 47. Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump, ülkedeki Eğitim Bakanlığı'nı kapatmak istiyor.

Trump, seçim kampanyası süresince federal kurumlarda kapsamlı değişiklikler yapmayı vaat etti, ancak tamamen ortana kaldırmak bir kurum var: Eğitim Bakanlığı. Bakanlık, 1979'da kurulduğundan beri ara sıra Cumhuriyetçilerin hedefi haline geliyor, bakanlığın kapatılabilmesi için Kongre onayı ve Senato'da çoğunluk gerekiyor.

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'WOKE' KÜLTÜRÜ NEDİR?

Trump bu vaadini sık sık dile getirdi ve birçok Cumhuriyetçi de onunla birlikte, bakanlığın gereksiz, etkisiz ve "woke" kültürünün aracı olduğunu savunuyor.

REKLAM Amerikan Merriam-Webster sözlüğü, "woke" kelimesinin anlamına ilişkin, "Önemli gerçeklere veya sorunlara, özellikle ırksal konulara ve sosyal eşitliğe dikkat ediyor" ifadelerini kullanırken, sosyolojik olarak "woke" kelimesi, toplumsal konulara duyarlı, gerçeklerin farkında olan kişi anlamını taşıyor. TRUMP'TAN YETKİYİ EYALETLERE VERME SÖZÜ Eğitim Bakanlığı, 1979'da Demokrat Partili Başkan Jimmy Carter döneminde kuruldu. 1980 yılında Kongre'den geçen yetkiyle Eğitim Bakanlığı kuruldu ve "her birey için eşit eğitim fırsatına erişimi sağlamak", eyaletlerin eğitim çabalarını desteklemek ve "eğitimin kalitesini ve faydasını" artırmaya yönelik araştırmalara fon sağlamakla görevlendirildi.

O dönemden bugüne kadar zaman zaman Cumhuriyetçi isimlerin hedefi haline geldi. Trump, Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunu eyaletlere "geri vereceğini" defalarca kez söyledi. Aslında, eğitim uzun zamandır eyalet ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda. Finansmanın yüzde 90'ını eyalet ve yerel yönetimler tarafından sağlanıyor, kuralların çoğunu onlar belirliyor. Zorunlu bir okul müfredatı yok. TEK BAŞINA KARAR VEREBİLİR Mİ? Trump tek başına böyle bir karar alamaz. Bunu yapmak sadece Kongre onayı değil, aynı zamanda 100 üyeli Senato'da 60 oyluk bir çoğunluk gerekiyor. Washington Post'un haberine göre, Demokratların ve muhtemelen bazı Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle bu çoğunluğa ulaşmak zor.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında bazı Cumhuriyetçiler de Trump'ı destekleyen açıklamalarda bulundu. Ancak bazı Cumhuriyetçiler de Trump'ı bu fikirden vazgeçirmeye çalışacağını söyledi. REKLAM EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN KAPATILMASININ ETKİLERİ NE OLABİLİR? WP'nin haberine göre, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasının sembolik bir etkisi olacağı kesin. Kabine'de yalnızca eğitim sorunlarına odaklanan ve okulların karşılaştığı zorluklar hakkında Amerikalılarla konuşma yetkisine sahip bir üye artık olmayacak. Federal hükümetin eğitim sorunlarını gündeme getirmesi veya okullarda değişiklik için baskı yapması daha zor olacak. Kongre, eğitim programlarına yönelik fonları keserse çoğu öğrenci burslarında kesinti yaşayacak.

TRUMP BUGÜNE KADAR NELER DEDİ? Eğitim Bakanlığı'nın kapatılması Trump'ın uzun zamandır gündeminde. Seçim döneminde yaptığı bir konuşmada, kurumu etkisiz olmakla eleştirdi ve çalışanlarının çoğunun "çocuklardan nefret ettiğini" söyledi. Trump, kampanya sırasında "çocuklarımıza eleştirel ırk teorisi, cinsiyet ideolojisi veya diğer uygunsuz ırksal, cinsel veya politik içerikler dayatılan herhangi bir okul veya program için federal fonu kesme", ve "federal Eğitim Bakanlığı'na sızan radikalleri bulup ortadan kaldırma" sözü verdi.