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        Haberler Gündem TÜİK enflasyon hesabında kullandığı verileri mahkemeyle paylaşmadı - Öne çıkan haberler

        TÜİK enflasyon hesabında kullandığı verileri mahkemeyle paylaşmadı

        TÜİK'in enflasyon hesabı davalık olmuş, bu kapsamda da mahkeme, enflasyon hesabında kullanılan tüm bilgi ve belgeleri talep etmişti. Belgeleri Ankara 6. İdare Mahkemesine sunması için verilen 30 günlük süre sona erdi. TÜİK enflasyon hesaplamasında o verileri mahkeme ile paylaşmadı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.11.2024 - 21:10 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:33
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        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
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        Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz, enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu aleyhine dava açmıştı.

        Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin TÜİK’e enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeye sunması için verdiği 30 günlük süre sona erdi. TÜİK ise mahkemeye sunduğu 85 sayfalık savunmasında enflasyon hesabında kullandığı rakamları mahkeme ile paylaşmadı.

        Mahkemenin TÜİK'e verdiği savunma süresi doldu. TÜİK de enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeyle paylaşmadı.

        Avukat Ali Erdem Gündoğan süreci Habertürk’e değerlendirdi.

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        “SÜTÜN PEYNİRİN FİYATI AÇIKLANMIYOR”

        Gündoğan, “TÜİK 1. savunma dilekçesini mahkemeye sundu. Buruda her şey var ama madde sepetindeki verilere dair en küçük bilgi yok. Kira ne kadar? Market sepetinde ne var, süt mü var peynir mi var? Bunların fiyatları ne kadar? Bunları açıklamıyor.” diye konuştu.

        “TÜİK’İN VERMEDİĞİ VERİLERİNİ MAHKEMEDEN TALEP EDECEĞİZ”

        TÜİK’in vermediği verileri tekrar mahkemeden talep edeceklerini ifade eden Gündoğan, “Bir şekilde mahkemenin bunlara ulaşması lazım.TÜİK, bir hukuk devletinin kurumudur. Mahkemenin istemiş olduğu verileri vermek zorundandır. Devlet sırrı olsa dahi hakimden mahkemeden verileri saklayamazsınız.” dedi.

        Gündoğan şöyle devam etti: “TÜİK şunu söylüyor; ‘benim açıkladığım enflasyonla vatandaşın hissettiği enflasyon arasında fark olabilir. Bu doğaldır’ diyor. Biz bunu anlayamadık. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ortada tek bir enflasyon olması lazım. Yine şöyle bir savunma yapıyor enflasyon rakamlarını ben hesaplıyorum ama bunu uygulayıcısı iktidar, hükümet, TBMM yapıyor diyor. Sizin muhatabınız onlar' diyor. Bana dava açamazsınız şekilde.”

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        #TÜİK enflasyon davası
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