TÜİK enflasyon hesabında kullandığı verileri mahkemeyle paylaşmadı

Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz, enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu aleyhine dava açmıştı.

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin TÜİK’e enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeye sunması için verdiği 30 günlük süre sona erdi. TÜİK ise mahkemeye sunduğu 85 sayfalık savunmasında enflasyon hesabında kullandığı rakamları mahkeme ile paylaşmadı.

Mahkemenin TÜİK'e verdiği savunma süresi doldu. TÜİK de enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeyle paylaşmadı.

Avukat Ali Erdem Gündoğan süreci Habertürk’e değerlendirdi.

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“SÜTÜN PEYNİRİN FİYATI AÇIKLANMIYOR”

Gündoğan, “TÜİK 1. savunma dilekçesini mahkemeye sundu. Buruda her şey var ama madde sepetindeki verilere dair en küçük bilgi yok. Kira ne kadar? Market sepetinde ne var, süt mü var peynir mi var? Bunların fiyatları ne kadar? Bunları açıklamıyor.” diye konuştu.

“TÜİK’İN VERMEDİĞİ VERİLERİNİ MAHKEMEDEN TALEP EDECEĞİZ”

TÜİK’in vermediği verileri tekrar mahkemeden talep edeceklerini ifade eden Gündoğan, “Bir şekilde mahkemenin bunlara ulaşması lazım.TÜİK, bir hukuk devletinin kurumudur. Mahkemenin istemiş olduğu verileri vermek zorundandır. Devlet sırrı olsa dahi hakimden mahkemeden verileri saklayamazsınız.” dedi.