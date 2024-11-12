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        Haberler Dünya Amerika First Lady’ler arasında gerginlik: Melania Trump Beyaz Saray ziyaretini reddetti | Dış Haberler

        First Lady’ler arasında gerginlik: Melania Trump Beyaz Saray ziyaretini reddetti

        Donald Trump'ın eşi Melania Trump, mevcut First Lady Jill Biden'ın davetini reddederek Beyaz Saray'a gitmeyeceğini açıkça belirtti. Trump çiftine yakın danışmanların kulislere sızdırdığı bilgilere göre Melania, Jill Biden ile görüşmeyi kesin bir dille reddetti. Gerekçe olarak ise FBI'ın Mar-a-Lago'daki baskınını ve bu baskın sırasında kendi özel alanlarının aranmasına izin verilmesini gösterdi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 20:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:04
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        First Lady'ler arasında gerginlik
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        Donald Trump’a yakın danışmanların ifadelerine göre Melania Trump, Jill Biden’ı görüşmeye değer bir kişi olarak görmediğini belirtti. “Jill Biden’ın kocası, FBI’ın kıyafet çekmecemi aramasına izin verdi. Biden ailesi mide bulandırıcı” diyerek tepkisini ortaya koydu. Trump ailesinin danışmanları, Melania’nın bu konudaki öfkesinin baskın sırasında oğlunun odasına kadar uzanan aramalardan kaynaklandığını ifade etti. Melania’nın, baskın sonrası yaptığı açıklamada, “Kimsenin görmek istemeyeceği rahatsız edici şeyler gördüm” ifadeleri de bu durumu teyit ediyor.

        BEYAZ SARAY GELENEĞİ BOZULUYOR MU?

        Joe Biden’ın 2020 seçimlerini kazanmasının ardından Trump ailesi, Beyaz Saray’daki geleneksel geçiş dönemini kırarak Biden’ı davet etmemişti. Şimdi ise Melania’nın bu ziyareti reddetmesi, iki başkan ailesi arasındaki gerginliği daha da derinleştiriyor. Trump ve Biden, Çarşamba günü Oval Ofis’te seçim sonrası geleneksel buluşmalarını gerçekleştirecek olsa da, bu durumun First Lady’ler arasında yansıma bulmayacağı açık.

        MELENIA'NIN TAVRI NE ANLAMA GELİYOR?

        Melania Trump’ın Beyaz Saray davetini reddetmesi, sadece bir kişisel protesto olarak değil, Trump ailesinin Biden yönetimine karşı genel tutumunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Biden yönetiminin Trump’a karşı başlattığı soruşturmalar ve özellikle Mar-a-Lago baskını, Trump ailesi içinde derin bir öfke yaratmış durumda. Melania’nın bu tepkisi, Trump’ın olası 2024 başkanlık kampanyasında Biden yönetimini hedef alan söylemlerine de zemin hazırlayabilir.

        Bu durum, First Lady’ler arasında yıllardır süregelen protokolün ve nezaket geleneğinin de bir kez daha bozulduğunu gösteriyor. Bu gerginlik, ABD’nin iç siyasi kutuplaşmasının sembolik bir yansıması haline gelmiş durumda. Melania’nın kararı, Trump ailesinin siyasi arenadaki duruşunun bir parçası olarak, gelecek dönemde yeni tartışmaların kapısını aralayabilir.

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        #Melinia Trump
        #Jill Biden
        #haberler
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