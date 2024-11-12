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        Haberler Dünya Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına dair açıklamalarını en güçlü biçimde reddetti | Dış Haberler

        Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına dair açıklamalarını en güçlü biçimde reddetti

        Türkiye'den İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne sürmesine ilişkin açıklamalarına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz." denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:31
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        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin Batı Şeria hakkındaki açıklamalarına dair, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz." ifadesini kullandı.

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        Bakanlık, İsrailli bazı yetkililerin işgal altında Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedildi.

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSRAİLLİ YETKİLİLER HER GÜN YENİ BİR SALDIRI PLANI AÇIKLIYOR

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür. İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor. Uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

        İSRAİLLİ BAKAN İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMESİNİN ZAMANININ GELDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

        İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne sürerek, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da savunmuştu.

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        #dışişleri bakanlığı
        #israil
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