Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat! Ayak üşümesinin altında başka nedenler olabilir!
Havalar soğumaya başlayınca üşümeye başlayanlar ya da soğuk kış günlerinde bir tülü ısınamadığını düşünenler, bu yazımız sizin için değil... 30 derece temmuz sıcağında bile ayaklarının ısınmadığını söyleyenler, sizi buraya alalım! Ayaklarınızın ısınmamasının arkasında başka nedenler de olabilir...
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Evet, hava soğuksa herkes üşür. Evet, üşüyen herkes ayaklarının ısınmadığından şikayet eder. Ama ayaklar hiç mi ısınmaz? Bazıları için bu sorunun cevabı kocaman bir "Evet!" İşte o bazıları için ayaklarının üşümesinin nedeni soğuk havalardan daha fazlası olabilir. El ve ayakların sürekli üşümesi vücudumuzdaki bazı hastalıklar için alarm butonu görevi de görebilir çünkü...
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Bir türlü ısınmayan ayaklardan herkes muzdarip olabilir, her yaş grubundan insan! Ama burada bahsettiğimiz bu üşüme meselesinin, soğuk havalarda hemen herkesin vücudunun vereceği ilk tepki olan üşümekten farkını anlamamız lazım. Bu yazıda bahsedeceğimiz ayak üşümesi vücudun diğer bölgeleri sıcak olmasına rağmen ısınmayan ayakları kastediyor...
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Ayakların üşümesi kişinin hayat kalitesini ciddi anlamda etkiler. Kişi bir türlü ısındığını hissedemez. Özellikle kış günlerinde bu katlanılaz olabilir. Bu üşüyen ayakların arkasında prikolojik sebepler yaratbileceği gibi kan dolaşımıyla ilgili unsurlar da olabilir. Gelin, ayak üşümesine neden olabilecek sağlık sorunlarına beraber bakalım.
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Anemi: Evet, pek çoğunuzun da aklına gelebileceği gibi kırmızı kan hücrelerinin eksikliği durumlarında ortaya çıkan anemi ayaklarınızın üşümesine neden olabilir. Halk arasında bu durum 'kansızlık' olarak da tanımlanır. İleri anemi belirtilerindne biri ayak üşümesidir.
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Demir eksikliği: Anemiyle aynı yoldan gidersek, üşüyen ve bir türlü ısınmayan ayaklar vücudunuzda demirin eksik olduğunu da söylüyor olabilir. Demir vücudumuzda oksijenin taşınmasını sağlar. Kansızlıkla da yakından ilişkilidir.
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Zayıf kan dolaşımı: Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde tamamlanmadığı durumlarda ellerde ve ayaklarda üşüme gözlemlenir. Bu durum aynı zamanda düşük tansiyon riskini de taşır o yüzden dikkat edilmesi gereken bir durumdur.
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Diyabet: Diyabet hastalarının kan şekeri hızla yükselip alçalabilir. Bu yükselme anları hastalarda siniri hasarı meydana gelmesine neden olabilir. Dyabetin yarattığı sinir hasarı ve kan dolaşımı bozuklukları el ve ayaklarda üşümeye neden olur.
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Hipotiroidizm: Vücudumuzun enerji seviyesini düzenleyen hormon tiroidlerdir. Hipotriodizm vücudunuzun metabolik hızını düşürür. Bu metabolik hızın yavaşlaması hastalarda vücudun ısınmasını da yavaşlatır bu da el ve ayakların üşümesine yol açar.
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B12 ve D vitamini eksikliği: Vücudumuzu kan üretiminde görevli vitaminlerden biri B12 vitaminidir. B12 vitamini eksikliğinde kan hücresi üretimi doğrudan etkilenecğeinden ayaklarda ve ellerde üşüme görülebilir.
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D vitaminin bu el ve ayak üşümesinde etkisi ise şöyle açıklanabilir: D vitamini eksikliği kemik ve kas sisteminin işlevini etkiler. Kas gücü kullanımının azalması el ayak üşümesiyle ilişkilendirilir.
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Stres: Elbette vücudumuzun her yerini etkileyen stres burada da karşımıza çıkıyor... Kronik stres, kan dolaşımının vücudun hayati organlarını önceleyip el ve ayaklardki damarları daraltmasına neden olur. Bu daralan damarlar da üşümeye yol açar. Eğer uzun süredir üşüyen ayaklardan muzdaripseniz bir doktora görünmekte fayda var.
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