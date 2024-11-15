Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat! Ayak üşümesinin altında başka nedenler olabilir!

Evet, hava soğuksa herkes üşür. Evet, üşüyen herkes ayaklarının ısınmadığından şikayet eder. Ama ayaklar hiç mi ısınmaz? Bazıları için bu sorunun cevabı kocaman bir "Evet!" İşte o bazıları için ayaklarının üşümesinin nedeni soğuk havalardan daha fazlası olabilir. El ve ayakların sürekli üşümesi vücudumuzdaki bazı hastalıklar için alarm butonu görevi de görebilir çünkü...