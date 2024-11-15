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        Haberler Spor Transfer Manchester United'a Arda Güler ve Osimhen önerisi! - Futbol Haberleri

        Manchester United'a Arda Güler ve Osimhen önerisi!

        Manchester United'ın eski yıldızı Louis Saha, teknik direktör Ruben Amorim'e flaş bir transfer önerisi sundu. Eski futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'ın ara transfer döneminde Arda Güler ve Victor Osimhen'i kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:01
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          Manchester United'da Erik ten Hag'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Ruben Amorim getirildi.

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          İngiliz devi, yeni yapılanma doğrultusunda transferi için kollarını sıvadı.

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          Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Kırmızı Şeytanlar'a eski yıldızından flaş bir öneri geldi.

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          Manchester United'ın eski yıldızı Louis Saha, katıldığı bir programda Ruben Amorim'in Arda Güler ve Victor Osimhen'i transfer etmeye yönelmesi gerektiğini söyledi.

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          Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması gerektiğini ve çok zeki bir oyuncu olduğunu söyleyen Saha, Manchester United'ın bu tipte bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

        • 6

          Son pasları çok iyi kullandığı belirtilen Arda'nın takımın hücumuna büyük katkı sağlayacağı söylendi.

        • 7

          Yapılan yorumlarda, Arda Güler'in Real Madrid'de potansiyelini gösteremeyeceğine de değinildi.

        • 8

          Öte yandan eski yıldız, United'ın Viktor Gyökeres yerine Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'i transfer etmeye yönelmesi gerektiğini söyledi.

        • 9

          Saha, istatistiklere bakınca Osimhen'in Gyökeres'ten daha fazla katkı sağlayabileceğini iddia etti.

        • 10

          Osimhen'in Napoli ve Galatasaray'da performasına değinen eski yıldız, uzun süredir golcü oyuncunun istikrarlı bir grafik sergilediğini ve daha garanti bir isim olacağını savundu.

        • 11

          Osimhen'in oyun tipi olarak Erling Haaland'a çok benzediği de belirtildi.

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