Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nin etkinliklerine yönelik incelemeler hakkında konuştu.

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Bakan Tunç yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediyelerin kamu idarelerinin denetimi söz konusu burada. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Eğer bir eksiğiniz kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekiyor. Yargı kimseden talimat almaz."

"Soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir. Yargı milletin yargısıdır, kimsenin arka bahçesi değildir. 25 bin hakim ve savcımıza hakaret ediliyor. Saçma sapan endekslerle de ülkemizi karalatmayız."